کردستان میزبان همایش های کشوری/ نمایش کمدی فارسی وان روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان در هفته اخیر میزبان سه همایش کشوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایمنی در فرودگاه های کشور و مدیران مشارکت های مردمی کتابخانه های عمومی بود.

همایش دو روزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور مدیران عامل شرکت مخابرات استانهای سراسر کشور طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در راستای بررسی وضعیت کشور و اتخاذ روشهای جدید برای اجرایی کردن اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش برگزار شد.

ششمین گردهمایی کارشناسان کتابخانه های عمومی مشارکتی کشور به مدت دو روز در مریوان برگزار شد و در این همایش شیوه های جلب مشارکت سازمان ها و ادارات دولتی در راستای حضور هر چه بیشتر در این عرصه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه کارگاه آموزشی ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های سراسر کشور با حضور مسئولان 54 فرودگاه کشور با هدف ایمن سازی فرودگاه ها در سنندج برگزار شد.

سنندج میزبان اجلاس استانداران شمال عراق و غرب کشور



معاون برنامه ریزی استاندار کردستان از برگزاری دومین اجلاس استانداران شمال عراق و استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در سنندج خبر داد.

ارسلان ازهارر عنوان کرد: با توجه به برگزاری اولین اجلاس در شهر اربیل عراق در ابتدای سال جاری، هماهنگی های لازم برای برگزاری دومین اجلاس در مهرماه امسال به میزبانی شهر سنندج صورت گرفته است و انتظار می رود که بتوانیم در این اجلاس در راستای توسعه همکاری های بین دو طرف اقدامات مناسبی را اجرایی کنیم.

انفجار بمب صوتی در سنندج



حدود ساعت 20 شنبه شب یک بمب صوتی در میدان لشگر سنندج و در نزدیکی پمپ بنزین منفجر شد که بر اساس اعلام مسئولان این حادثه هیچ گونه تلفات و خسارتی به دنبال نداشت.

این بمب صوتی در زیر باجه تلفن عمومی در نزدیکی پمپ بنزین جاسازی شده بود و انفجار باعث به وجود آمدن صدای مهیبی شد به نحوی که صدا این انفجار تا مترها دورتر به گوش رسید.

آمار طلاق در استان کردستان 3.8 درصد افزایش یافت



معاون اجتماعی بهزیستی استان کردستان گفت: رشد طلاق در استان کردستان در سال جاری 3.8 درصد است.

محسن شجاعی با بیان اینکه ازدواج در کل کشور هم با رشدی دو دهم درصد همراه بوده است، بیان کرد: سال گذشته آمار ازدواج‌ها در استان کردستان با 1.5 درصد رشد منفی مواجه بوده و در این زمینه کردستان جایگاه 23 کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه یک مورد از هر شش ازدواج در سال 87 در کردستان به طلاق منجر شده است، افزود: این رقم در سال 89 به 5.9 دهم از هر ازدواج در استان کردستان رسیده است که ادامه این روند نگران کننده و نیازمند مدیریت بهتر است.

نمایش کمدی "فارسی وان" در مریوان اجرای عمومی می شود



نمایش کمدی "فارسی وان" با تاکید بر تاثیرات منفی استفاده از ماهواره برای خانواده ها در شهر مریوان اجرا می شود.

این نمایش به کارگردانی "مختار محمدی" از هنرمندان شهرستان مریوان و از 15 شهریور ماه به مدت هفت شب در مجتمع فرهنگی این شهرستان بر روی صحنه می رود.