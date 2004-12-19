در يك نظر سنجي مشخص شد: نيمي از آمريكايي ها معتقد به محدود كردن حقوق مسلمانان آمريكايي هستند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين نظر سنجي كه توسط دانشگاه "كورنل" انجام شد نشان مي دهد كه جمهوري خواه ها و افرادي كه خود را بسيار ديندار توصيف مي كنند در مقايسه با دموكرات ها و افرادي كه خود را ديندار توصيف نمي كنند از كساني هستند كه معتقد به محدود كردن آزادي مدني مسلمانان هستند و از اين ايده دفاع مي كنند.

محققاني كه اين تحقيق را انجام دادند متوجه شدند كه پاسخگويان به پرسشنامه از جمله افرادي هستند كه به خبرهاي تلويزيون بيشتر توجه مي كنند و از حملات تروريستي بيم دارند بنابراين اعتقاد دارند حقوق مسلمانان آمريكايي بايد محدود شود.

"مهدي براي" مدير اجرايي انجمن مسلمانان آمريكا گفت : اين خبر متاثر كننده و در عين حال غير قابل استناد است. مردم آمريكا در شرايط بحراني قرار دارند، بنابراين ما مسلمانان بايد هوشيار تر عمل كرده و ارتباط دو طرفه خود را حفظ كنيم.

44 درصد به ايده محدود كرده آزادي هاي مدني مسلمانان آمريكايي موافق و 48 درصد مخالف هستند. 27 درصد از پاسخگويان به تحقيق گفته اند كه بايد مكان زندگي مسلمانان در دولت فدرال ثبت شود. 22 درصد موافق اقدامات نژاد پرستانه براي جلوگيري از حملات تروريستي بودند. اما 29 درصد اعتقاد دارند كه ماموران مخفي بايد داخل جوامع مسلمانان و سازمانهاي آنها نفوذ كرده تا فعاليت هاي آنان تحت كنترل قرار گيرد.

جامعه آماري اين تحقيق 715 نفر در سراسر ايالات متحده بوده و در صد خطاي آن 6/3 برآورد شده است.



"جيمز شاناهان" استاديار ارتباطات دانشگاه كورنل گفت : نتايج اين نظر سنجي نشان مي دهد كه گفت وگوي آزادي هاي مدني بايد ادامه يابد.

