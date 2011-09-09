سقوط ماهواره های ازکارافتاده به زمین/ مسکو در معرض خطر برخورد ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا احتمال می دهد ماهواره UARS در اواخر ماه سپتامبر و یا در اوایل ماه اکتبر به زمین سقوط کند، با وجود اینکه این ماهواره در حین ورود به اتمسفر زمین متلاشی خواهد شد اما تمامی این قطعات در اتمسفر از بین نخواهند رفت.

ناسا می گوید هنوز برای تعیین زمان و مکان برخورد نهایی این ماهواره با اتمسفر زمین و پس از آن با زمین بسیار زود است، با این همه رسانه های روسی مسکو را منطقه ای اعلام کرده اند که می تواند در معرض خطر این برخورد قرار داشته باشد. اما این تصور صرفا بر اساس میزان انحراف مدار ماهواره UARS به وجود آمده است. ناسا اعلام کرد در روزهای آینده منطقه سقوط ماهواره و زمان دقیق آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

UARS در سال 1991 با هدف مطالعه بر روی اتمسفر زمین و تعاملات آن با خورشید توسط شاتل دیسکاوری در مدار زمین قرار گرفت. این ماموریت 750 میلیون دلاری میزان تمرکز و توزیع گازهایی که در تخلیه لایه ازون، تغییرات آب و هوایی و دیگر رویدادهای اتمسفری از اهمیت بالایی برخوردار بودند را محاسبه کرد. ناسا اعلام کرد اطلاعات به دست آمده از این ماهواره مدارک قاطعی را از تاثیر ماده کلراین بر روی ایجاد حفره در لایه ازون زمین ارائه کرده است.

این ماهواره در سال 2005 غیر فعال شده و در مدار زباله ها قرار گرفت. ناسا قصد دارد هر چهار روز یک بار و تا 24 ساعت پیش از زمان سقوط اطلاعات جدیدی را از وضعیت این ماهواره منتشر کند و پس از آن اطلاعات مربوط به سقوط را در فواصل 12، چهار و دو ساعت قبل از سقوط منتشر خواهد کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، مدار کنونی این ماهواره مدار 250 کیلومتری با انحراف 57 درجه است، این به آن معنی است که ماهواره در نقطه ای میان عرض جغرافیایی 57 درجه شمالی و 57 درجه جنوبی سقوط کرده و ذرات ناشی از برخورد آن با اتمسفر تا وسعتی برابر 800 کیلومتر پراکنده خواهد شد. با این همه ناسا اعلام کرده است خطر ناشی از پراکنده شدن این ذرات برای مردم بسیار ناچیز است.