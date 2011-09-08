دستگاه تسکین دهنده سردرد در اردبیل ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی موسی زاده که در مقطع دوم متوسطه تحصیل می کند، دستگاه ویبراتور برای تسکین انواع سردرد را اختراع کرده و پس از آزمایشهای متعدد بر روی بیماران و تائید متخصصان در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران به ثبت رسانده است.

این جوان نیری ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از این دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دستگاه در کمتر از 20 دقیقه هر نوع بیماری سردردی را بهبود می بخشد.

وی با اشاره به انواع سردردها، در خصوص طرز کارکلاه ویبره افزود: ایجاد ویبره بر روی قسمتهای مختلف سر موجب تولید نورونها شده و با سیستم عصبی به سرعت به مغز منتقل و همین عامل باعث بهبود سردردها می شود.

موسی زاده در خصوص انگیزه خود از ساخت این دستگاه اضافه کرد: چون مادرم مدتها بود به دلیل میگرن از سردردهای شدید رنج می برد برای تسکین این دردها به فکر ساخت این دستگاه افتادم.

وی با بیان اینکه این اختراع رتبه اول استانی جشنواره خوارزمی را به خود اختصاص داده است، ابراز داشت: در صورت مساعدت و حمایت مسئولان استان بزودی دستگاه تسکین سردرد به تولید انبوه رسیده و روانه بازار خواهد شد.



جوان مبتکر نیری همچنین از ساخت دستگاهی برای تسکین کمر درد در آینده ای نزدیک خبر داد.



گفتنی است اختراع این جوان اهل شهرستان نیر استان اردبیل اخیرا در تهران برای شرکت در جشنواره بین المللی خوارزمی پذیرفته شده و وی امیدواراست اختراعش مقام برتر این جشنواره را کسب کند.

