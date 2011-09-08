برگزاری طرح "ضیافت اندیشه استادان" در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح در سخنانی با اشاره به استقبال گسترده اساتید دانشگاه تبریز از اجرای این طرح گفت: این استقبال حاکی از برپایی موفقیت آمیز طرح ضیافت اندیشه است که سال گذشته ویژه دانشجویان برگزار شد.



اعلمی خواستار تداوم برگزاری طرح ضیافت اندیشه در سال­های بعد شد و افزود: ما در اجرای طرح­ها آغازکننده خوبی هستیم ولی در ادامه اجرا خوب عمل­ نمی­کنیم که امیدواریم اجرای این طرح با برگزاری کلاس­های آموزشی و فرهنگی و برنامه­های متنوع دیگر با قدرت بیشتری توسعه یابد.



وی با اشاره به اهمیت مسایل فرهنگی یادآور شد: در حرکت­های فرهنگی نمی­توان با آزمون و خطا عمل کرد چرا که نتایج فعالیت در این حوزه در یک دوره زمانی 10 تا 20 ساله خود را نشان می­دهد و بر همین اساس اجرای طرح­هایی که در این زمینه همراه با کارهای پژوهشی و میدانی انجام شده می­تواند ثمربخش باشد.



قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اهمیت تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص "دانشگاه اسلامی" گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مشخصه دانشگاه اسلامی این است که در آن علم به گفتمان اصلی تبدیل و تعمیق باورهای دینی در سطح دانشگاه­ها در اولویت قرار گیرد.



وی با بیان اینکه در سال­های اخیر در ارتباط با مسایل علمی پیشرفت­های خوبی حاصل شده است گفت: مطابق برنامه چشم­انداز 20 ساله نظام در افق سال 1404 کشور ما باید جایگاه اول منطقه را داشته باشد که خوشبختانه با تلاش اساتید در برخی از زمینه­های علمی و پژوهشی از هم­ اکنون به این رتبه رسیده­ایم که با تلاش پیگیر اساتید و دانشجویان این امر بایستی شتاب بیشتری به خود بگیرد.



اعلمی اجرای طرح "ضیافت اندیشه استادان" را آغازی برای برگزاری برنامه­­های بعدی از جمله اردوهای فرهنگی در این خصوص بیان کرد.



همچنین مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیزدر آغاز این مراسم با اشاره به اهداف برگزاری طرح ضیافت اندیشه گفت: این طرح به منظور ارتقا سطح علمی و معرفتی استادان و تاثیرگذاری آنان در مسائل مختلف جامعه و دانشجویان برگزار و در آن نشست های مختلف عملی و فرهنگی در قالب کلاس­های آموزشی برپا می شود.



حجت الاسلام سعید علیزاده با اشاره به مباحث این طرح اظهار داشت: بررسی اخلاق علمی و حرفه ای و همچنین اصول تعلیم و تربیت اسلامی محورهای اساسی این طرح را تشکیل می­دهد.



وی با اشاره به استقبال گسترده اساتید دانشگاه تبریز از این طرح آن را نشاندهنده توجه ویژه آنان به مسایل فرهنگی و تربیتی عنوان کرد و افزود: تاکنون 300 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در این طرح ثبت ­نام کرده­ اند که با توجه به اینکه این تعداد بیش از حدنصاب پیش­ بینی شده بود در دو گروه مجزا تقسیم شده­ اند که گروه اول تا 23 شهریورماه در این طرح شرکت می­ کنند و گروه بعدی در برنامه تنظیمی در ماه­های بعدی حضور خواهند یافت.



علیزاده با بیان اینکه ثبت نام در طرح ضیافت اندیشه استادان از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.nahad.ir همچنان ادامه دارد، با اشاره به حضور همسران اعضای هیئت علمی در کلاس­های آموزشی این طرح گفت: با توجه به اینکه خانواده می­تواند پشتوانه خوبی برای دانشگاه باشد حضور همسران اعضای هیئت علمی در این طرح پیش­بینی شده و تلاش بر این است که در نشست­های این طرح راهکارهای لازم برای بسترسازی فعالیت اساتید و موانع پیش­روی آنان مورد بررسی قرارگیرد.



گفتنی است، همزمان با برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه ها در دانشگاه تبریز نمایشگاه فرهنگی جنگ نرم با ارایه کتب فرهنگی و مذهبی و نیز نشریات الکترونیکی و نرم­افزارهای فرهنگی از تولیدات گروه سایبری طلوع نهاد مقام معظم رهبری در موزه شهداء این دانشگاه برپا شد که در آن علاوه بر فروش با تخفیف ویژه، محتوای این نرم­افزار ها هم برای بازدیدکنندگان شرح داده می­شود.