برگزاری طرح "ضیافت اندیشه استادان" در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح در سخنانی با اشاره به استقبال گسترده اساتید دانشگاه تبریز از اجرای این طرح گفت: این استقبال حاکی از برپایی موفقیت آمیز طرح ضیافت اندیشه است که سال گذشته ویژه دانشجویان برگزار شد.
اعلمی خواستار تداوم برگزاری طرح ضیافت اندیشه در سالهای بعد شد و افزود: ما در اجرای طرحها آغازکننده خوبی هستیم ولی در ادامه اجرا خوب عمل نمیکنیم که امیدواریم اجرای این طرح با برگزاری کلاسهای آموزشی و فرهنگی و برنامههای متنوع دیگر با قدرت بیشتری توسعه یابد.
وی با اشاره به اهمیت مسایل فرهنگی یادآور شد: در حرکتهای فرهنگی نمیتوان با آزمون و خطا عمل کرد چرا که نتایج فعالیت در این حوزه در یک دوره زمانی 10 تا 20 ساله خود را نشان میدهد و بر همین اساس اجرای طرحهایی که در این زمینه همراه با کارهای پژوهشی و میدانی انجام شده میتواند ثمربخش باشد.
قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اهمیت تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص "دانشگاه اسلامی" گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مشخصه دانشگاه اسلامی این است که در آن علم به گفتمان اصلی تبدیل و تعمیق باورهای دینی در سطح دانشگاهها در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در ارتباط با مسایل علمی پیشرفتهای خوبی حاصل شده است گفت: مطابق برنامه چشمانداز 20 ساله نظام در افق سال 1404 کشور ما باید جایگاه اول منطقه را داشته باشد که خوشبختانه با تلاش اساتید در برخی از زمینههای علمی و پژوهشی از هم اکنون به این رتبه رسیدهایم که با تلاش پیگیر اساتید و دانشجویان این امر بایستی شتاب بیشتری به خود بگیرد.
اعلمی اجرای طرح "ضیافت اندیشه استادان" را آغازی برای برگزاری برنامههای بعدی از جمله اردوهای فرهنگی در این خصوص بیان کرد.
همچنین مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیزدر آغاز این مراسم با اشاره به اهداف برگزاری طرح ضیافت اندیشه گفت: این طرح به منظور ارتقا سطح علمی و معرفتی استادان و تاثیرگذاری آنان در مسائل مختلف جامعه و دانشجویان برگزار و در آن نشست های مختلف عملی و فرهنگی در قالب کلاسهای آموزشی برپا می شود.
حجت الاسلام سعید علیزاده با اشاره به مباحث این طرح اظهار داشت: بررسی اخلاق علمی و حرفه ای و همچنین اصول تعلیم و تربیت اسلامی محورهای اساسی این طرح را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به استقبال گسترده اساتید دانشگاه تبریز از این طرح آن را نشاندهنده توجه ویژه آنان به مسایل فرهنگی و تربیتی عنوان کرد و افزود: تاکنون 300 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در این طرح ثبت نام کرده اند که با توجه به اینکه این تعداد بیش از حدنصاب پیش بینی شده بود در دو گروه مجزا تقسیم شده اند که گروه اول تا 23 شهریورماه در این طرح شرکت می کنند و گروه بعدی در برنامه تنظیمی در ماههای بعدی حضور خواهند یافت.
علیزاده با بیان اینکه ثبت نام در طرح ضیافت اندیشه استادان از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.nahad.ir همچنان ادامه دارد، با اشاره به حضور همسران اعضای هیئت علمی در کلاسهای آموزشی این طرح گفت: با توجه به اینکه خانواده میتواند پشتوانه خوبی برای دانشگاه باشد حضور همسران اعضای هیئت علمی در این طرح پیشبینی شده و تلاش بر این است که در نشستهای این طرح راهکارهای لازم برای بسترسازی فعالیت اساتید و موانع پیشروی آنان مورد بررسی قرارگیرد.
گفتنی است، همزمان با برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه ها در دانشگاه تبریز نمایشگاه فرهنگی جنگ نرم با ارایه کتب فرهنگی و مذهبی و نیز نشریات الکترونیکی و نرمافزارهای فرهنگی از تولیدات گروه سایبری طلوع نهاد مقام معظم رهبری در موزه شهداء این دانشگاه برپا شد که در آن علاوه بر فروش با تخفیف ویژه، محتوای این نرمافزار ها هم برای بازدیدکنندگان شرح داده میشود.
تبریز - خبرگزاری مهر: طرح ضیافت اندیشه ویژه استادان در دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح در سخنانی با اشاره به استقبال گسترده اساتید دانشگاه تبریز از اجرای این طرح گفت: این استقبال حاکی از برپایی موفقیت آمیز طرح ضیافت اندیشه است که سال گذشته ویژه دانشجویان برگزار شد.
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