پروژه محور تهم - چورزق 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سقندلی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از محور تهم –چورزقع ملکرد و سرعت کار پروژه محور تهم – چورزق را مطلوب عنوان کرد و افزود: در راستای پیشرفت پروژه از تمام عوامل و تجهیزات به خوبی استفاده شده است و از ابنیه ها و خاکریزی که مانده بود در حال حاضر انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در اجرای عملیات پروژه وجود ندارد و 22 روز مانده به دفاع مقدس پروژه آماده بهره برداری است

مدیر کل راه و ترابری زنجان تاکید کرد: متاسفانه به دیل بارندگی که در هفته گذشته بود به علت مه آلودگی کار با وقفه ایجاد شد و ای در حال حاضر با افزایش اکیپ نیرو و تجهیزات سرعت کار بالا رفته است.

سقندلی افزود: در این پروژه خرید تجهیزات و گاردیل و نصب تابلو و سیستم روشنایی و مسائل ایمنی و پوشش موبایل و مخابرات در جاده لحاظ شده است

وی گفت: استقبال مردم از این پروژه بسیار خوب است و از مهمترین پروژه های بسیار مهم برای استان و کشور است.