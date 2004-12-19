دولت بايد از شهرداري ها حمايت جدي و همه جانبه كند

به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري " مهر" در قم ، دكترمحمد خوش چهره در جمع مديران شهرداري قم افزود : در كشورهاي توسعه يافته، دولت‌ها ضمن حضور در بخش‌هاي شناخت و تعريف شده، از برنامه‌ها و عملكرد شهرداري‌ها حمايت مي‌كنند، اما در ايران حضور دولت در بخش‌هايي چون مسكن و امور شهري كمرنگ است كه اين حمايت، بايد جدي و همه جانبه باشد.

وي ضمن انتقاد از سياست‌هاي دولت در امر مسكن گفت:‌ در ايران تنها 3 درصد از مسكن مورد نياز گروه‌هاي كم درآمد توسط مجموعه دولت ساخته مي‌شود.

وي افزود: به دليل عدم وجود سياست‌هاي قوي و اجرايي در بخش مسكن، اين مسأله به يك معضل اجتماعي تبديل گرديده و سودجويان و سوداگران زمين به تشديد اين معضل دامن زده‌اند.

خوش چهره اضافه كرد: اين در حاليست كه در دنيا كمتر از 20 درصد از درآمدهاي مردم در امر مسكن هزينه مي‌شود اما در ايران اين رقم به بيش از 70 درصد مي‌رسد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس توجه به حمل و نقل عمومي را بسيار حائز اهميت دانست و گفت:‌ به علت عدم هماهنگي و نبود متولي خاص در امور حمل و نقل شهري، مشكلاتي ايجاد شده است كه در نهايت كمتر از 20 درصد از جا به جايي‌ها در ايران از طريق حمل و نقل عمومي صورت مي گيرد .

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