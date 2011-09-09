روابط عمومی دانشگاه مازندران رتبه برتر وزارت علوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه مازندران از میان آثار ارسالی به جشنواره، در حوزه مستند سازی و آرشیو سمعی و بصری در گروه دانشگاه‌های الف شامل دانشگاه‌های بزرگ کشورموفق به کسب رتبه برتر شد.

در سومین جشنواره روابط عمومیهای برتر وزارت علوم ،از سوی دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لوحی به روابط عمومی دانشگاه اهدا شده است.

در این لوح تقدیر آمده است: مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه مازندران بازتاب فعالیتها و شناخت دیدگاه‌ها و نظرات مخاطبان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری از مهم‌ ترین وظایف روابط عمومیها در سطح کلان است به این معنا، فعالیت‌های صحیح و سنجیده روابط عمومی می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در پویایی و رشد این مرکز داشته باشد.

برگزاری سومین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، فناوری و سازمانهای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرصت ارزشمند و مغتنمی برای بیان ارزشها، حساسیتها و منزلت و تاثیرگذاری روابط عمومی‌ها است.

در حقیقت برگزاری مستمر این جشنواره بستری است تا توسعه و پیشرفت در حوزه علم و فناوری به شکل مطلوبی نمایان شود.

بر اساس رأی هیئت داوران سومین جشنواره تجلیل از روابط‌ عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجموعه تحت مدیریت شما موفق به کسب رتبه برتر در حوزه مستند سازی و آرشیو سمعی و بصری در گروه دانشگاههای الف شده است.