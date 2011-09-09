آثار مکتوب و پژوهشهای حوزه تعزیه هرمزگان مورد حمایت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار در مراسم توزیع اقلام تعزیه خوانی که با حضور جمع کثیری از شبیه خوانان هیئتهای استان و انجمن تعزیه خوانی برگزار شد در خصوص اهمیت و جایگاه پژوهش و مطالعه در تعزیه خوانی استان افزود: طی سالهای گذشته به صورت های مختلف بدعت هایی جدید وارد تعزیه خوانی شده و بسیاری از متون نیز سلیقه ای در طول زمان تغییر یافته اند و نیازمند آنیم که در این خصوص تحقیقاتی علمی صورت گیرد.

وی افزود: خوشبختانه به همت انجمن تعزیه خوانی استان و جمعی از فعالان این حوزه کار های ارزشمندی آغاز شده و کتابهایی نیز در این خصوص انتشار یافته که جای تقدیر فراوان دارد اما به این میزان نباید بسنده کرد و می باید سطح کار را گسترش داد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام حمایت از آثار پژوهشی حوزه تعزیه خوانی عنوان کرد: از زمان تاسیس انجمن تعزیه خوانی اقدامات بسیار خوابی از جمله در حوزه شناسایی گروه های تعزیه خوان و ثبت و ضبط این گروه ها و برگزاری دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب صرت گرفته که می باید همچنان ادامه یابد.

در ادامه رئیس انجمن تعزیه خوانی هرمزگان ضمن تقدیر از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رئیس جمهور است فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول امر تعزیه در کشور است.

وی افزود: بالندگی و توسعه فرهنگ تعزیه خوانی منوط به همکاری و همیاری تمامی سازمان ها بالاخص نهادهای فرهنگی است و در این حوزه استانداری ، اوقاف و امورخیریه ، سازمان تبلیغات و.... مشارکت بسیار خوبی با ما دارند.

محمدی عنوان کرد: سعی و کوشش انجمن تعزیه خوانی در اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود بر کیفیت و محتوای مناسب فعالیت هاست و در همین راستا سعی داریم تمام اقدامات در چهار چوب قانون تعریف شود.

رئیس انجمن تعزیه خوانی هرمزگان بر شناسنامه دار کردن گروه های تعزیه خوان تاکید کرد و تصریح کرد: صدور مجوز اجرای تعزیه، راه اندازی کتابخانه در هیئت های تعزیه خوانی، تکمیل تجهیزات گروه های شبیه خوانی، برگزاری دوره های آموزشی و ... از مهمترین برنامه های این انجمن در سال 90 است.

هم اکنون دارای 40 هیئت تعزیه خوانی رسمی ثبت شده است.