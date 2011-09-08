جشنواره تجسمی گلستان رویدادی بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره با حضور جوانان 16 کشور و 31 استان کشورمان از 19 تا 22 شهریور ماه جاری در گرگان برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور جوانان در جشنواره گفت: جشنواره امسال با حضور هنرمندان 16 کشور و جوانان ایران از تمام استانها برگزار میشود و حدود400 هنرمند در کارگاههای هر یک از رشتهها با یکدیگر رقابت میکنند و در پایان برگزیدگان جشنواره معرفی خواهند شد.
دبیر هجدهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان ادامه داد: بنیاد نخبگان هنرهای تجسمی جوانان در استان گلستان امسال راهاندازی میشود تا از ظرفیتهای شناخته شده در ارتقای هنر این جوانان استفاده شود. همچنین برگزیدگان این جشنواره به جشنوارههای بینالمللی که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: آثار جشنواره پس از جشنواره در استان گلستان و در صورت هماهنگی و همکاری در استانهای همجوار به نمایش درمیآید. در بخش جنبی جشنواره نیز کارگاههای خیابانی با حضور 100 هنرمند جوان با موضوع بیداری اسلامی و عفاف و حجاب برگزار میشود.
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