ژاپن به مصاف قزاقستان و سوريه مي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا ، مردان زيكو در تاريخ 29 ژانويه سال 2005 در ورزشگاه يوكوهاما به مصاف تيم فوتبال قزاقستان خواهند رفت و 4 روز پس از اين تاريخ در ورزشگاه سايتاما با تيم فوتبال سوريه رقابت خواهند كرد.

اين مسابقات در چارچوب مسابقات جام كرين برگزار مي شود.

تيم فوتبال ژاپن در چارچوب رقابت هاي مرحله دوم مقدماتي جام جهاني 2006 در گروه B رقابت ها با تيم هاي ايران ، بحرين و كره شمالي همگروه است.