چهارمین همایش جبهه جهادگران مجازی در مشهد برگزار شد

دبیر این همایش ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این همایش دوره تخصصی آموزش رسانه و شبکه های اجتماعی است که با حضور اعضا و فعالان سایبری سراسر کشور از 15 تا 18 شهریور به مدت چهار روز در مشهد برگزار می شود.

منصوره مرگان ازغدی هدف از برگزاری این همایش را انسجام اعضای جبهه جهادگران مجازی، تبادل اطلاعات و ارتقای سطح اطلاعات مخاطبان عنوان و بیان کرد: آموزشهایی که در این گونه همایشها به فعالان سایبری داده می شود آنها را برای کار عمیق تر و مفیدتر در فضای سایبر تجهیز می کند و این قدرت تحلیل را به آنان می دهد تا در مقابل خطرات و فتنه های احتمالی که ارزشها و نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند موضع گیری درستی را در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی اتخاذ کنند.

وی همچنین افزود: فعالان سایبری و اعضای جهادگران مجازی در این دوره با مباحث جریان شناسی، امنیت شبکه های اجتماعی در جامعه آشنا می شوند.

دبیر این همایش از دیگر برنامه های این همایش را زیارت علی ابن موسی الرضا (ع)، حضور در گلزار شهدای بهشت رضا و تجدید میثاق با گمنام جب النور (کوهسنگی) اعلام کرد.