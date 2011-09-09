به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص یکی از تبصره‌های این ابلاغیه بیان کرد: در این تبصره آمده است که استاندار و فرماندار مکلف به پیگیری واگذاری تمام امور مربوطه به اتحادیه صنفی هستند.

وی در خصوص واحدهای صنفی و شرکت‌های حمل و نقل فاقد پروانه کسب اظهار داشت: این واحدها باید هر چه سریعتر نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت اخذ نکردن پروانه کسب، از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

رئیس اتحادیه خودرو سواری کرایه مشهد در خصوص ثبت اطلاعات رانندگان فعال در سایت اصناف تصریح کرد: برابر با مصوبه هیئت دولت و ستاد سوخت، کسانی که اقدام به ثبت اطلاعات خود در سایت اصناف کنند، می‌توانند از بسته سوخت حمایتی دولت و همچنین خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

وی ادامه داد: عدم ثبت اطلاعات در سایت مذکور و مراجعه به اتحادیه منجر به ابطال کارت سوخت آنها خواهد شد.