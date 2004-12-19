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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۹:۳۴

از سوي مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره):

عروج تا بي نهايت منتشر شد

عروج تا بي نهايت منتشر شد

"عروج تا بي نهايت" عنوان اثري از آيت الله محمد تقي مصباح يزدي است كه در 176 صفحه و 3000 نسخه تاليف شده است.

خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه : نماز نشانه خضوع جان در برابر جانان، و برنامه بندگي و كتاب نيايش است. نماز دل را با صفا، انديشه را زلال، اميد را افزون، عشق را جهت دار، جهت را خدايي، و زندگي را از گناه و زشتي پاك مي سازد و در يك كلام، نماز معراج مومن است.

 اين كتاب  برگرفته از سخنان  آيت الله مصباح يزدي درباره نماز است. وي در اين اثر با بياني شيوا، بعدهاي مختلف نماز- اين عبادت روحانيان و وارستگان- را بررسي مي كنند و در پنج فصل: توجه قلبي به نماز، قصد قربت، روح نماز، در آستان جانان و نماز مقبول با بهره گيري از آيات قرآني و روايات معصومان و نيز حكايات و خاطراتي از بزرگان بحث را به سر منزل مقصود مي رساند.

کد مطلب 140271

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