عروج تا بي نهايت منتشر شد

خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه : نماز نشانه خضوع جان در برابر جانان، و برنامه بندگي و كتاب نيايش است. نماز دل را با صفا، انديشه را زلال، اميد را افزون، عشق را جهت دار، جهت را خدايي، و زندگي را از گناه و زشتي پاك مي سازد و در يك كلام، نماز معراج مومن است.

اين كتاب برگرفته از سخنان آيت الله مصباح يزدي درباره نماز است. وي در اين اثر با بياني شيوا، بعدهاي مختلف نماز- اين عبادت روحانيان و وارستگان- را بررسي مي كنند و در پنج فصل: توجه قلبي به نماز، قصد قربت، روح نماز، در آستان جانان و نماز مقبول با بهره گيري از آيات قرآني و روايات معصومان و نيز حكايات و خاطراتي از بزرگان بحث را به سر منزل مقصود مي رساند.