به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی قمی صاحب این طرح گفت: برای کمک به بخش کشاورزی و افزایش بازده تولید محصولات مربوطه و با در نظر گرفتن حفاظت مناسب از محیط زیست و عدم آلایندگی خاک واحد هیدورکربورهای حلقوی در یک تحقیق گسترده همراه و تحت نظارت جهاددانشگاهی موفق به ایجاد دانش فنی تولید تنظیم کننده بسیار موثر برای رشد گیاه شد.
وی افزود: این محصول در سال 87 و 88 در اقلیمهای مختلف کشور مورد آزمایش در مزرعه قرار گرفت و پس از تایید توسط جهاد دانشگاهی به تمامی مراکز و سازمان های جهاد کشاورزی در سراسر ایران معرفی شد.
طباطبایی قمی در خصوص کاربردهای بار افشان 1 گفت: این ماده به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه موجب تحریک سیستم گل دهی در گیاه شده به طوری که موجب افزایش گل دهی میشود.
وی اظهار داشت: افزایش زمان لقاح و فرصت گرده افشانی موثر در گیاه موجب افزایش بازده تولید و بهبود کیفیت محصول میشود.
این مبتکر قمی ادامه داد: این ماده برای انواع محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و تزیینی قابل استفاده است.
وی در خصوص مزایای مصرف این ماده گفت: جبران کاهش تولید پس از زمستان کم سرما، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، یکسان سازی اندازه میوه جات، شادابی و استحکام شکوفه ها، تنظیم محرک رشد گیاه و افزایش محصول از جمله مزایای این طرح است.
طباطبایی استفاده همزمان با سموم برای کاهش هزینه، سهولت نگهداری و زمان ماندگاری طولانی، هزینه پایین در مقایسه با بازده تولید و هزینه پایین پاشش و سهولت مصرف از ویژگی های ممتاز این طرح عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: طرح تنظیم کننده رشد گیاهان فینل فتالامیک به همت پژوهشگران جهاد دانشگاهی قم توسط یک مبتکر قمی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی قمی صاحب این طرح گفت: برای کمک به بخش کشاورزی و افزایش بازده تولید محصولات مربوطه و با در نظر گرفتن حفاظت مناسب از محیط زیست و عدم آلایندگی خاک واحد هیدورکربورهای حلقوی در یک تحقیق گسترده همراه و تحت نظارت جهاددانشگاهی موفق به ایجاد دانش فنی تولید تنظیم کننده بسیار موثر برای رشد گیاه شد.
نظر شما