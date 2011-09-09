به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی قمی‌ صاحب این طرح گفت: برای کمک به بخش کشاورزی و افزایش بازده تولید محصولات مربوطه و با در نظر گرفتن حفاظت مناسب از محیط زیست و عدم آلایندگی خاک واحد هیدورکربورهای حلقوی در یک تحقیق گسترده همراه و تحت نظارت جهاددانشگاهی موفق به ایجاد دانش فنی تولید تنظیم کننده بسیار موثر برای رشد گیاه شد.



وی افزود: این محصول در سال 87 و 88 در اقلیم‌های مختلف کشور مورد آزمایش در مزرعه قرار گرفت و پس از تایید توسط جهاد دانشگاهی به تمامی مراکز و سازمان های جهاد کشاورزی در سراسر ایران معرفی شد.



طباطبایی قمی در خصوص کاربردهای بار افشان 1 گفت: این ماده به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه موجب تحریک سیستم گل دهی در گیاه شده به طوری که موجب افزایش گل دهی می‌شود.



وی اظهار داشت: افزایش زمان لقاح و فرصت گرده افشانی موثر در گیاه موجب افزایش بازده تولید و بهبود کیفیت محصول می‌شود.



این مبتکر قمی ادامه داد: این ماده برای انواع محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و تزیینی قابل استفاده است.



وی در خصوص مزایای مصرف این ماده گفت: جبران کاهش تولید پس از زمستان کم سرما، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، یکسان سازی اندازه میوه جات، شادابی و استحکام شکوفه ها، تنظیم محرک رشد گیاه و افزایش محصول از جمله مزایای این طرح است.



طباطبایی استفاده همزمان با سموم برای کاهش هزینه، سهولت نگهداری و زمان ماندگاری طولانی، هزینه پایین در مقایسه با بازده تولید و هزینه پایین پاشش و سهولت مصرف از ویژگی های ممتاز این طرح عنوان کرد.