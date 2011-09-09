راهپیمایی طلاب غیر ایرانی در حمایت از مردم بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه المصطفی العالمیه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: دیگر بر کسی پوشیده نیست که دیکتاتوری حمد بن عیسی آل خلیفه در بحرین با نوکری چندین دهه‌ای بر سران آل سعود و آمریکا به پایان راه خود رسیده است.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اکنون این حکومت پوسیده در واپسین دقایق حیات ننگین خود با توهین به ساحت روحانی برجسته آن کشور آیت‌آلله شیخ عیسی قاسم لکه ننگی دیگر بر کارنامه سیاه خود نشاند تا بلکه بتواند با بازخوردگیری حساسیت جهان اسلام نسبت به این جنایات، خود را برای اقدامات سرکوبگرانه بعدی آماده نماید.



در ادامه تصریح شده است: مدیران، کارکنان و طلاب و فضلای غیر ایرانی جامعه‌المصطفی همگام با ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی به عنوان بزرگترین جامعه شیعیان جهان که امروزه به نماد مبارزه با استکبار و استعمار در میان کشورهای آزادی خواه تبدیل شده است، مردم بحرین را بخشی جدایی ناپذیر از برادران دینی خود می‌داند و با اعلام حمایت همه جانبه از مردم عزیز و مسلمان بحرین پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه این هفته 18 شهریورماه در صفوف متحد و یکپارچه و در حمایت و پشتیبانی از امواج بیداری اسلامی در بحرین، خشم و انزجار خود را از کشتار وحشیانه و سرکوب مردم مسلمان بحرین و توهین به روحانی برجسته این کشور حضرت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم اعلام می‌ کنند.

