مزیتهای استان قم ناشناخته مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محدث تصریح کرد: با وجود مزیت‌های بالای رقابتی در استان قم، دانشجویان و مبتکران قمی در حوزه‌های تخصصی مجهول مانده‌اند.

دبیر دومین جشنواره علم تا عمل در استان قم اظهار داشت: قم در علوم انسانی و منابع اسلامی بالا‌تر از نرم استاندارد جهانی است و حتی در حوزه نفت و گاز نیز از بخش‌های مهم کشوری محسوب می‌شود.



محدث با بیان اینکه منابع طبیعی از حیث معدنی مزیت رقابتی دارند، گفت: مخترعان می‌توانند از این ظرفیت‌ها و نیز ظرفیت حوزه توریسم مذهبی، توریسم و اکو توریسم گردشگری بهره ببرند.



وی ادامه داد: با توجه به تأکید استاندار و ظرفیت‌های ویژه قم، برپایی نمایشگاه ملی با هدف تجاری سازی علوم انسانی در قم ضروری به نظر می‌رسد.



سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم با اشاره به تعدد طرح‌های ارسالی به دفتر استانداری برای ارائه در جشنواره ملی علم تا عمل، گفت: متاسفانه به دلیل محدودیتهای استانی قادر به ارائه تمامی طرح‌های استان در این جشنواره نبودیم و از این رو باید ظرفیت‌های فناوری و نو استان قم در نمایشگاهی مجزا در استان قم به نمایش گذاشته شود.



ایجاد نمایشگاه ملی علوم انسانی در قم



محدث از حمایت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص ایجاد نمایشگاه ملی علوم انسانی در قم خبر داد و گفت: طرح اولیه این نمایشگاه آماده است و در صورت تایید این اتفاق مبارک در استان قم خواهد افتاد.



سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم همچنین از اقدامات جهاد دانشگاهی قم در برپایی غرفه استانی قم در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده موجبات خشنودی مقام معظم رهبری، دولتمردان و ملت شهید پرور ایران اسلامی فراهم شود.



ارائه شش طرح الکترونیکی در نمایشگاه ملی علم تا عمل از استان قم



دبیر دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه شش طرح الکترونیکی در این غرفه خبر داد.



وی با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح‌های "تولید بردهای الکترونیک pcb، مدیریت مصرف هوشمند برق، آلارم پنل‌های bscهای نوکیا، تغییر کاربری دستگاه چاپ کاغذ به دستگاه چاپ روی cd و dvd، محافظ هارد رایانه و دستگاه عیب یاب هوشمند رایانه" از سوی استان قم در گروه برق، الکترونیک و مخابرات در جشنواره ملی علم تا عمل شرکت کرده اند.



ارائه پنج طرح پزشکی در نمایشگاه



وی همچنین از ارائه پنج طرح پزشکی از استان قم در جشنواره ملی علم تا عمل خبر داد و گفت: تمایز و تزریق سلول‌های بنیادی به بافت غضروف لوله تراشه سگ به همت جهاددانشگاهی، دستگاه پرستار بیماران قلبی، تولید شیرینی رژیمی با قند طبیعی غیر قابل جذب در بدن، دستگاه قطع کننده گوتا در عمل درمان ریشه دندان، کفش انرژیک گرانش گریز از جمله طرح‌های پزشکی استان قم در این جشنواره بوده است.



ارائه ۱۴ طرح صنعتی



وی همچنین از ارائه ۱۴ طرح صنعتی در غرفه استان قم در جشنواره ملی علم تا عمل خبر داد و افزود: تولید لیف رنگی نایلون شش از چیپس‌های رنگرزی شده، دستگاه تولید فنر و حلقه‌های چند سرشاخک، دستگاه درپوش سیار، نمونه گیر خاص دستگاه کاوش گر دینامیکی، طراحی و ساخت ماشین آلات حفاری، تولید سوخت از پلاستیک‌های بازیافتی، تولید شیلنگ چهار لایه سوخت، اسلحه شبیه خودکار جیبی، دستگاه ریشه زن افقی فرش دستباف، دستگاه بهبود ساز اب، تهویه مطبوع کانکس‌های bts، اسید زنگ بر با لایه محافظ بالا، تبخیر سنج بادی و سیم بر استاتور با استفاده از پرس ضربه‌ای از طرحهای صنعتی ارائه شده استان قم هستند.



ارائه هفت طرح کشاورزی



محدث از ارائه هفت طرح کشاورزی از قم در جشنواره خبر داد و گفت: این طرح‌ها شامل ترکیب انواع گیاهان دارویی، دستگاه پوست کن و دون کن انار، تولید کود و ماده اصلاحی از ضایعات پلمیری، کود زیستی فسفاته بارور-۲، دستگاه پوشش دهنده دورانی بذر، شیوه جدید احداث باغات میوه با استفاده از روش کانال کود و تنظیم کننده رشد گیاهان فینل فتالامیک اسید هستند.



ارائه شش طرح نرم افزاری در نمایشگاه



سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم ادامه داد: شش طرح از استان قم در حوزه نرم افزار در این نمایشگاه ارائه شده که طرح‌های بسته نرم افزاری نگهداری و بهینه سازی شبکه تلفن همراه، اطلس استان قم، بازی رایانه‌ای سه بعدی، سامانه ملی قبوض الکترونیکی، سیستم نرم افزار جامع مراکز درمانی mms، نرم افزار جامع مدیریت صنعت از جمله این طرح‌ها است.



وی با بیان اینکه سیستم نرم افزاری سامانه ملی قبوض الکترونیک از قم به عنوان طرح بر‌تر در جشنواره شناخته شده، افزود: با راه اندازی این سامانه هر شهروند ایرانی دارای یک کارتابل الکترونیکی از قبوض اداری مربوط به خود بوده و امکان پرداخت الکترونیکی در آن وجود دارد.



محدث با اشاره به اینکه تا کنون د رقم حدود ۱۰ میلیون قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن صادر می‌شود، گفت: هزینه چاپ و توزیع و هزینه‌های بانکی این میزان بابت پرداخت حضوری حدود ۷۵ میلیارد ریال در سال است و با عملیاتی شدن کامل آن این رقم صرفه جویی می‌شود.



ارائه یک طرح علوم انسانی در نمایشگاه



وی در بخش دیگری از سخنانش طرح "قم، آرمان شهر شیعی" را مورد توجه قرار داد و گفت:‌ این طرح از سوی جهاد دانشگاهی قم ارائه شده است.



محدث در پایان ابراز داشت: با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص اسلامی سازی منظر شهر مقدس قم و تولید علوم انسانی و تجاری سازی آن استان قم نیازمند برپایی نمایشگاهی ویژه در خصوص ارائه طرح‌های علوم انسانی دارد که با حمایت دولت انجام خواهد شد.