به گزارش خبرنگار مهر، از مرحله یک چهارم پایانی این پیکارها چهار دیدار برگزار شد و در مهمترین آنها، امیروالا معدنچی از ایران با پیروزی در برابر حریف ترکمنستانی خود جمشمید ایل مرداف به دور بعدی صعود کرد و کیارش سوری دیگر نماینده کشورمان با همین نتیجه از سد حریف ترکیه ای خود سینان تونان گذشت.

در دیگر دیدارها، مراد آدانالی از ترکیه در دو گیم پیاپی بر فرید حاجی زاده از جمهوری آذربایجان چیره شد و کریم علاف از سوریه با نتیجه ۲ بر ۱ بر شایان مهدی زاده فرد از ایران غلبه کرد.

در مرحله یک چهارم پایانی رقابتهای دو نفره نیز تنیسورهای ایران، ترکیه، سوریه، فلیپین، ترکمنستان با برتری در مقابل حریفان خود به مرحله نیمه پایانی راه یافتند.

نوزدهمین دوره مسابقات تنیس بین المللی جوانان با حضور 41 تنیسور در جدول فرعی و اصلی از کشورهای کانادا، فیلیپین، سوریه، لیبی، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، هندوستان و ایران از دوازدهم شهریور ماه جاری به مدت یک هفته در زمینهای آکادمی تنیس ورزشگاه شهید باکری ارومیه پیگیری می شود.