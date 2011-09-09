  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

سلیمانی کهل:

قم پتانسیل ویژه‌ای برای صادرات دارد

قم پتانسیل ویژه‌ای برای صادرات دارد

قم - خبرگزاری مهر: مشاور معاون امور بین الملل و انتقال فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده قم در نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل بسیار ارزشمند محسوب می شود، گفت: با توجه به این موضوع قم از پتانسیل ویژه‌ای برای صادرات برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سلیمانی کهل در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در دومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل گفت: غرفه استان قم از لحاظ نظم و تنظیم و ارائه مطلوب طرح‌ها بسیار مناسب بوده است.

وی با بیان اینکه اکثر طرح‌های ارائه شده قابلیت اجرا در فضای ملی را دارد اظهار داشت: اگر بتوانیم طرح‌ها را به استاندارد قابل ارائه برسانیم جایگاه خود را پیدا خواهیم کرد.

تقویت طرح‌های نو راهی برای مقابله با تحریم‌ها است

مشاور معاون امور بین الملل و انتقال فناوری رئیس جمهور ادامه داد: طرح‌های ارائه شده از سوی جهاد دانشگاهی قم در این نمایشگاه بسیار ارزشمند بوده و این در حالی است که یکی از راهکارهای مقابله با تحریم، تقویت طرح‌های نو است.

وی در خصوص حمایت‌های دولت از این گونه طرح‌ها، اظهار داشت: برپایی نمایشگاه علم تا عمل از جمله اقدامات دولت برای تقویت ارتباط میان صاحبان اندیشه و مسوولان دستگاه‌های اجرایی است.

سلیمانی ضعف ارتباطی میان مخترعان و سرمایه گذاران را از جمله مشکلات کشور خواند و افزود: یک مخترع باید بازاریاب خوبی باشد و باید تیم مشترکی بین صاحبان ایده و سرمایه تشکیل شود و برگزاری این نمایشگاه نیز با همین هدف صورت گرفته است.

کد مطلب 1402752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها