به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سلیمانی کهل در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در دومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل گفت: غرفه استان قم از لحاظ نظم و تنظیم و ارائه مطلوب طرحها بسیار مناسب بوده است.
وی با بیان اینکه اکثر طرحهای ارائه شده قابلیت اجرا در فضای ملی را دارد اظهار داشت: اگر بتوانیم طرحها را به استاندارد قابل ارائه برسانیم جایگاه خود را پیدا خواهیم کرد.
تقویت طرحهای نو راهی برای مقابله با تحریمها است
مشاور معاون امور بین الملل و انتقال فناوری رئیس جمهور ادامه داد: طرحهای ارائه شده از سوی جهاد دانشگاهی قم در این نمایشگاه بسیار ارزشمند بوده و این در حالی است که یکی از راهکارهای مقابله با تحریم، تقویت طرحهای نو است.
وی در خصوص حمایتهای دولت از این گونه طرحها، اظهار داشت: برپایی نمایشگاه علم تا عمل از جمله اقدامات دولت برای تقویت ارتباط میان صاحبان اندیشه و مسوولان دستگاههای اجرایی است.
سلیمانی ضعف ارتباطی میان مخترعان و سرمایه گذاران را از جمله مشکلات کشور خواند و افزود: یک مخترع باید بازاریاب خوبی باشد و باید تیم مشترکی بین صاحبان ایده و سرمایه تشکیل شود و برگزاری این نمایشگاه نیز با همین هدف صورت گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور معاون امور بین الملل و انتقال فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه طرحهای ارائه شده قم در نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل بسیار ارزشمند محسوب می شود، گفت: با توجه به این موضوع قم از پتانسیل ویژهای برای صادرات برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سلیمانی کهل در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در دومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل گفت: غرفه استان قم از لحاظ نظم و تنظیم و ارائه مطلوب طرحها بسیار مناسب بوده است.
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