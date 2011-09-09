به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید سلیمانی کهل در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در دومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل گفت: غرفه استان قم از لحاظ نظم و تنظیم و ارائه مطلوب طرح‌ها بسیار مناسب بوده است.



وی با بیان اینکه اکثر طرح‌های ارائه شده قابلیت اجرا در فضای ملی را دارد اظهار داشت: اگر بتوانیم طرح‌ها را به استاندارد قابل ارائه برسانیم جایگاه خود را پیدا خواهیم کرد.



تقویت طرح‌های نو راهی برای مقابله با تحریم‌ها است



مشاور معاون امور بین الملل و انتقال فناوری رئیس جمهور ادامه داد: طرح‌های ارائه شده از سوی جهاد دانشگاهی قم در این نمایشگاه بسیار ارزشمند بوده و این در حالی است که یکی از راهکارهای مقابله با تحریم، تقویت طرح‌های نو است.



وی در خصوص حمایت‌های دولت از این گونه طرح‌ها، اظهار داشت: برپایی نمایشگاه علم تا عمل از جمله اقدامات دولت برای تقویت ارتباط میان صاحبان اندیشه و مسوولان دستگاه‌های اجرایی است.



سلیمانی ضعف ارتباطی میان مخترعان و سرمایه گذاران را از جمله مشکلات کشور خواند و افزود: یک مخترع باید بازاریاب خوبی باشد و باید تیم مشترکی بین صاحبان ایده و سرمایه تشکیل شود و برگزاری این نمایشگاه نیز با همین هدف صورت گرفته است.