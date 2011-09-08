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۱۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

هفته ششم لیگ برتر فوتبال/

مس سرچشمه از سد شاهین گذشت/ نسخه شرفی شفابخش بود

مس سرچشمه از سد شاهین گذشت/ نسخه شرفی شفابخش بود

تیم مس سرچشمه بالاخره طلسم ناکامی در یازدهمین دوره لیگ برتر را شکست و با برتری مقابل شاهین بوشهر طعم سه امتیاز لیگ برتری را چشید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:30 امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های مس سرچشمه و شاهین بوشهر پیگیری شد.

این بازی که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد در پایان به برتری یک بر صفر تیم مس سرچشمه انجامید. تک گل پیروزی بخش تیم مس سرچشمه را علی سامره در دقیقه 15 به ثمر رساند و باعث ثبت نخستین پیروزی در کارنامه تیمش شد.

شاگردان اصغر شرفی در حالی مقابل شاهین بوشهر به پیروزی رسیدند که تا پایان هفته پنجم با هدایت احمد سنجری چهار شکست را تحمل شده و یک تساوی کسب کرده بودند. این نخستین بازی مس سرچشمه با هدایت اصغر شرفی بود که اتفاقا با برتری یک برصفر به اتمام رسید.

کد مطلب 1402762

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