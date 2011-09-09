به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی عصر پنجشنبه در جلسه مدیریت بحران که در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، اظهارداشت: نگاه ما در ستاد مدیریت بحران ارائه نقش مشاوره ای برای کاهش آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه است.

وی افزود: برای مقابله علمی با بحرانها و حوادث غیرمترقبه توجه به چهار حوزه علمی ضروری است که پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی از مهمترین آنهاست.

احمدی یادآورشد: به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بحران کشور در صددیم با مدیریت بهینه منابع مالی در بخش درون سازمانی و برون سازمانی تهدیدها را شناسایی و مواردی را که برای خانواده ها شکننده و آسیب رسان است برطرف کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران مناطق محروم کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: با تعامل با جمعیت هلال احمر کشور موضوع آموزش افراد برای کاهش آسیبهای حوادث غیرمترقبه را در اولویت کاری خود قرار داده ایم و معتقدیم آموزش قبل از پیشگیری می تواند در کم شدن آسیبهای حوادث موثر باشد.

این مسئول گفت: در مرحله پیشگیری، بازسازی و بازتوانی باید با جدیت بیشتری کار کنیم تا بتوانیم در زمان بروز حوادث غیرمترقبه موفق عمل کنیم و به نتایج تعیین شده دست یابیم.

وی توجه به مشکلات روحی و روانی افراد آسیب دیده در حوادث را امری ضروری و مهم دانست و یادآورشد: در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه مسائل روحی و روانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و معمولا در زمان از دست دادن بستگان در حوادث تقویت روحیه و تسکین خاطر به مسائل مالی ترجیح دارد.

احمدی اظهارداشت: اگر مددجویان در حادثه ای دچار مشکلات روحی شوند باید بتوانیم قبل از تامین مسکن و سرپناه مشکلات روحی آنها را حل کنیم.

احمدی گفت: در حال حاضر مدیریت بحران در 17 استان کشور فعال شده است.

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی(ره) و مناطق محروم کشور تصریح کرد: زلزله، خشکسالی و سیل بیشترین حوادث تهدید کننده در کشور است.

وی هماهنگی دستگاههای اجرایی و آموزش جدی مدیران را در کاهش خسارات روحی و روانی و نیز جانی و مالی حوادث غیرمترقبه ضروری خواند.