به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری عصر پنجشنبه در جلسه مدیریت بحران که در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، گفت: توانمندسازی مددجویان از مهمترین اولویتهای این نهاد انقلابی در سال جاری است تا فقر زدایی جدی گرفته شود.

وی افزود: تامین سلامتی خانوادهای مددجو را باید در همه مواقع جدی بگیریم و به ویژه در حوادث با برنامه ریزی بتوانیم مشکلات روحی و جسمی و نیز خسارات مالی آنها را جبران کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین یادآورشد: تقویت امید و نشاط و توسعه کارگاههای آموزشی و نیز ارائه مشاوره روان شناسی در موقع بروز حوادث جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: باید بتوانیم با مقاوم سازی ساختمانهای روستایی، آموزش مردم و تقویت روحیه خودباوری بتوانیم از مشارکت مردمی در کاهش آسیب ها نیز موفق عمل کنیم.

وی همچنین گفت: به منظور عملیاتی کردن کارها در سال جهاد اقتصادی با تشکیل ستاد ویژه در این نهاد در صددیم تا ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی خانواده های تحت پوشش پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و طبقه بندی خانواده ها با حرکتی جهاد گونه در جهت اعتلای وضعیت اقتصادی و توانمند سازی مددجویان تحت پوشش اقدام کنیم.

وی از عملیات گسترده در زمینه ایجاد اشتغال در سطوح توان افزایی، کارانگیزی و خودکفایی در سال جهاد اقتصادی خبر داد و افزود: توانمند سازی مددجویان رویکرد جدید این نهاد انقلابی است و بخش مهمی از آن از راه اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده ها محقق خواهد شد.

صفری تصریح کرد: با تدوین برنامه هایی مانند توسعه مشارکت خیرین در حوزه اشتغال، تامین منابع اعتباری، و ارائه تسهیلات بانکی، ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای، کاریابی و ایجاد طرح های تجمعی با مالکیت خصوصی در این مسیر گام برخواهیم داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین اقدام انجام شده در سال گذشته را خوب ارزیابی کرد و گفت: در بازرسیهای انجام شده توسط دستگاههای ناظر کشور این کمیته موفق شد عنوان دستگاه برتر در نظام سلامت اداری در سطح کشور را به دست آورد.

وی استمرار تحول و کارآفرینی و بالندگی در خدمت به محرومان و خودکفایی مددجویان را از برنامه های مهم و اولویت امسال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اعلام کرد.