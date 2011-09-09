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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۲

ادامه تغییرات در کاراته/

نایب رئیس فدراسیون کاراته و سرمربی تیم ملی برکنار شدند

نایب رئیس فدراسیون کاراته و سرمربی تیم ملی برکنار شدند

با حکم رئیس فدراسیون کاراته، نایب رئیس این فدراسیون در بخش مردان و سرمربی تیم ملی امید از کار برکنار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون کاراته که در روزهای ابتدایی سالجاری سیروس یزدانی که مسئولیت نایب رئیس را برعهده داشت را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرده بود، چند هفته قبل دهقان را به جای وی در راس سازمان لیگ قرار داد و عصر چهارشنبه نیز از مسئولیت نایب رئیسی فدراسیون وی را کنار گذاشت.

این در حالی است که سیروس یزدانی با رای اعتماد مجمع به عنوان نایب رئیس انتخاب شده بود. قانونی تر آن بود که وی با تشکیل مجمع دلایل خود را برای برکناری نایب رئیس به مجمع ارائه دهد.

از سوی دیگر مجید عبدالحسینی که چندماه قبل کار خود را به عنوان سرمربی تیم ملی امید آغاز کرده بود روز پنجشنبه توسط پناهی برکنار شد. از این پس تا پایان مسابقات قهرمانی جوانان و امید جهان، علیرضا کتیرایی سرمربی تیم های نوجوانان، جوانان و امید خواهد بود.

پیش از این دو افسانه باقری نایب رئیس بانوان، آرام فدایی رئیس کمیته داوران از مسئولیت های خود کنار گذاشته شده بودند.

کد مطلب 1402771

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