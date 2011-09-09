کوچ پروانه های هگمتانه و آغوش گشایی زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبر انتقال جشنواره بین‌المللی فیلمهای کودکان و نوجوان به اصفهان درکمال ناباوری در فضای همدان پیچید هیچ کس گمان نمی کرد زمزمه های انتقال به این سرعت قوت بگیرند.

بر اساس همین رویداد، تنها برای ضبط و ثبت روزهای خوب جشنواره و آنچه همه همدان شاهدش بودند مواردی را به حافظه تاریخی کاغذهای روزانه می‌سپاریم تا تلنگری باشد بر کسانی که فرصت‌هایی که می‌سوزند و از دست می‌روند را ندیده گرفته اند.

از عرصه خبر و خبرنگاری آغاز می کنیم، همین صفحاتی که حداقل سالی یک‌بار تام و تمام به جشنواره فیلم کودک، مصاحبه، خبر و گزارش از شادی‌های مردم و سینماگران می‌پرداخت.

پر واضح است که نوشتن خبر، گزارش، مقاله و نقد در حوزه فرهنگی و هنری به خصوص سینما و تئاتر دانش خاص خود را می‌طلبد که این مهم همراه با میزبانی همدان، با برپایی کارگاه‌های آموزشی و تدریس استادان صاحب نام منتقد و نویسنده از جمله مجید اسلامی، حسین معززی‌نیا و محسن افشاری در محل دبیرخانه در شهر همدان انجام می شد.

بولتن روزانه جشنواره "پروانه‌ها" به عنوان یکی از مستندهای مکتوب و ماندگار آن، در جشنواره بیست و چهارم با زحمات همکارانِ خبرنگار، طراح و عکاس همدانی منتشر شد و جشنواره می‌رفت تا بعد از چند سال یکنواختی، پویایی دوباره‌ای به ساختِ فیلم، به خصوص فیلم کوتاه در همدان دهد.

تاریخِ فیلمسازیِ همدان به گواه و نوشته امیرشهاب رضویان در حدود نیم قرن است و 41 سال فیلمسازی کوتاه در همدان در دو بخش قبل و بعد از انقلاب نوشته و تحقیق ارزشمندی است که در روزنگار جشنواره بیست و چهار "پروانه‌ها" منتشر شد.

همدان محلّ اصلی فیلم‌برداری چند فیلم کودک و نوجوان شد

از طرفی همدان، با میزبانی جشنواره، محلّ اصلیِ فیلم‌برداریِ چند فیلم کودک و نوجوان شد.

"پرواز مرغابی‌ها" را علی‌شاه حاتمی در روستای ورکانه ساخت، "شیر تو شیر" هم، نامِ فیلمِ ابراهیم فروزش بر اساس قصه‌ای از هوشنگ مرادی کرمانی است که هم اکنون در همین روستا در حال فیلم‌برداری است.

حضور فیلمسازان جوان در بخشِ کوتاه بین‌الملل و پویانمایی و کسب جوایز نخست نیز در جشنواره بیست و چهارم ماندگار شد.

هرچند از بین مجتبی مطلبی، اکبر ترابپور، آرش مینایی، محمدرضا ذهاب، رامین رهبر و سیدمهدی باقرزاده جوایز تنها به چند نفر نخست رسید اما نوید روزهای خوبی را داشت.

از مطالبات انجمن سینمای جوان همدان و کشاکش فیلمسازان و محقق نشدن وعده‌های‌ حمایت از تولید فیلم کوتاه در همدان نیز چشم پوشی نمی‌کنیم اما با تداوم حضور جشنواره شاید این مشکل نیز به نوعی رفع و رجوع می‌شد.

همراه با روزهای جشنواره کارگاه‌های فیلمسازی کوتاه و پویانمایی، جلسات نقد و بررسی و مباحثه و گفتگوی رو در رو با فیلمسازان مطرح ملی و بین‌المللی، شب‌های بیدارِ جشنواره را برای میزبان و میهمان به همراه داشت.

همه چیز به رای کودکان و نوجوانان ختم می‌شد

بخش مهم داوری کودک و نوجوان از همان آغاز میزبانی جشنواره بیست و یکم در همدان، کار خود را آغاز کرد.

داوران منتخب از همدان و دیگر شهرهای ایران، پس از طی مراحل مختلف آزمون در دو بخش سینمای ایران و سینمای بین‌الملل کار پر مشقت داوری را همراه با هم آغاز می‌کردند.

نقد فیلم‌ها توسط بچه‌ها و انتخاب فیلم منتخب، بدست آوردن پروانه زرین در این بخش را برای هر فیلمسازی مهم و مهیج کرده بود.

همین چند ساعت پیش یکی از داوران کودک و نوجوان نوشت: حالا ما کجا فیلم ببینیم و داوری کنیم؟

چرخ و فلک کودکانه برای پوستر جشنواره بیست و دوم

پوستر جشنواره بیست و دوم فیلم کودک را هنرمند گرافیست آرمین مهدوی، چرخ و فلکی برای کودکان و نوجوانان نقش کرد.

علی پاک‌نهاد هنرمند گرافیست و تصویرگر همدانی نیز بال‌های پروانه‌ای را دوباره به کودکان و نوجوانان میزبان و میهمان جشنواره بیست و چهارم سپرد.

ایجاد فرصت برای هنرمندان و ارائه کار هنری در قالب گرافیکی و تصویری مزیت میزبانی همدان در جشنواره بود.

شور و حال کودکان و نوجوانان و همراهی خانواده‌ها در ایام جشنواره دیدنی بود و تزیین شهر با پوسترها و پرچم‌های جشنواره حال و هوای دیگری را برای چند روز هم که شده به شهر همدان می‌بخشید.

دعوت به تماشای فیلم برای آینده‌‌سازان ایران را گردانندگان جشنواره برعهده داشتند و هجوم خانواده‌ها برای حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه در نوعِ خود خاطره‌ای جالب بود.

درخواست مکتوب برای برگزاری جشنواره بیست و پنجم و تلاش بی نتیجه

چندی پیش تعدادی از سینماگران و نویسندگان همدانی در نامه‌ای به احمد میرعلایی، دبیر جشنواره خواستار برگزاری جشنواره‌ بیست و پنجم فیلم کودک در همدان شدند.

نامه‌ای که گواهِ تلاش آن‌ها بود که پیشتر و بیشتر برای پویایی فضایِ فرهنگی و هنری همدان دل می‌سوزانند.

امضاکنندگان این نامه به نمایندگی از دیگر هنرمندان و نویسندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در همدان نوشتند: "چهار دوره گذشته جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در همدان برگزار شد و مدیران، سینماگران و تماشاگران همدانی نهایت همکاری را در برگزاری شایسته آن داشتند و جشنواره‌ای را که در آستانه تعطیلی بود با استقبال پرشور خود احیا کردند. در حال حاضر همدان تجربه برگزاری موفق چهار دوره این جشنواره را دارد، برای تعمیر و بازسازی سالن‌های سینمای استاندارد آن هزینه شده است، تیم اجرایی با تجربه‌ای در اختیار دارد و علاوه بر آن در اختتامیه سال گذشته نیز مسئولان سینمایی حاضر در مراسم، قول ابقای جشنواره در همدان را داده‌اند که خلف وعده ایشان را نمی‌پذیریم. پس از جنابعالی و همکارانتان تقاضا داریم برگزاری جشنواره در همدان را قطعی فرمایید و مطمئن باشید که مدیران، سینماگران و مردم شهر همراهان همیشگی این جشنواره خواهند بود.»

این نامه به امضای پرویز پرستویی، مرتضی پورصمدی، پرویز شکری، امیر سماوات، امیرشهاب رضویان، مهرداد زاهدیان، محمدمهدی خداکرمی، مجید برزگر، علیرضا محمودی، محمد حمیدی مقدم، محمد پرویزی، محسن افشاری، شاهین امیدوار، غلامرضا بکتاشی، علی پاک‌نهاد، حسین توقیری، امین جعفری، وحید چهاردولی، محمدرضا ذهاب، فرزاد سپهر، محسن سعیدی، گیتا شکری، مهدی فرودگاهی، احمدرضا گنجه‌ای، حمید لطفیان، بهرنگ مجیدی، مجتبی مطلبی، پویا مظفریان، آرمین مهدوی، مهرداد نصرتی و محمد نصرتی رسید، اما...

چراغ‌ها را ما خاموش نکردیم!

شب‌های بیدار دبیرخانه جشنواره در همدان، گرماگرمی گفتگوهای فیلمسازان در لابی هتل باباطاهر، به تصویر کشیدن شوق کودکانه بچه‌ها در مواجهه با بازیگران و مجریان محبوب تلویزیونی و هزارن رویداد خاطره انگیز دیگر و همه و همه گواه آنند که ما تند و تند می‌نوشتیم برای فردا، همان فردای جشنواره.

اما امروز جشنواره به پرواز پروانه هایش شادی های کودکانه همدان را با خود برد تا شاید روزی نظاره گر تکرار ان رویدادها در همدان باشیم.

------------

نویسنده: فرزاد سپهر