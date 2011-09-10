محمدمحمودی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: پس از برگزاری جلسات مختلف میان اداره کل ورزش و جوانان استان و باشگاه سایپا و پیگیری های هیئت فوتبال اعتبار لازم برای بهسازی و رفع نواقص ورزشگاه انقلاب اسلامی تامین شد و عملیات اجرایی از روز گذشته رسماً آغاز شد.

وی ایجاد فضایی مستقل برای دوربین های تلویزیونی، ایجاد جایگاه جدید برای خبرنگاران و ترمیم بخشهای مختلف ورزشگاه را از موارد معین شده در این بهسازی بر شمرد و گفت: سیستم نور ورزشگاه نیز طی هماهنگی های صورت گرفته با شدت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی به شکل مناسبی تقویت خواهد شد تا به استانداردهایAFC برسد.

محمودی در پایان گفت: جدیت مسئولان استان در رفع مشکلات ورزشگاه قابل تحسین است با انجام عملیات اجرایی لازم گزارش آن به سازمان لیگ ارسال می شود.