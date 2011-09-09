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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

کشتی انتخابی المپیک - ترکیه/

تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی استانبول شد

تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی استانبول شد

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی صبح امروز برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن عازم استانبول شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان محمد بنا در حالی صبح امروز جمعه راهی شهر استانبول شدند که تیم ایران در یک ماه اخیر با کنار رفتن حمید سوریان و مشکوک بودن نمونه دوپینگ دو کشتی گیر مطرح وزن 96 کیلوگرم با دو شوک روبرو شد، اما سرمربی تیم ملی با امید به کسب بیشتر سهمیه های المپیک راهی استانبول شد.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 20 تا 23 شهریورماه در شهر استانبول برگزار می شود که نفرات اول تا پنجم هر وزن  جواز حضور در لندن را کسب می کنند.

- ترکیب تیم ایران در این رقابتها بشرح زیر است:

55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور – دارنده مدال برنز سال 2011 آسیا
60 کیلوگرم: امید نوروزی – قهرمان بازی‌های آسیایی گوانگجو
66 کیلوگرم: سعید عبدولی- قهرمان بازی‌های آسیایی گوانگجو
74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده- دارنده مدال برنز سال 2009 جهان
84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی- دارنده مدال برنز سال 2009 جهان
96 کیلوگرم: قاسم رضایی- دارنده مدال برنز سال 2007 جهان
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- دارنده مدال طلای سال 2011 آسیا
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی و فرهاد اسماعیل نژاد
سرپرست: جعفر اولیاء

کد مطلب 1402777

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