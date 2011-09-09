حاشیه های شهرداری تبریز - راه آهن/ شعار علیه دایی؛‌ تشویق استیلی!

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز این دیدار و در حالیکه سرمربی تیم راه آهن به سمت نیمکت تیمش حرکت می کرد، تعدادی از تماشاگران وی را مورد تشویق قرار دادند که این موضوع، با استقبال و واکنش متقابل علی دایی همراه بود اما در جریان بازی، شعارهای سکوها رنگ و بوی دیگری داشت و اغلب علیه دایی بود.

شدت شعارهای تماشاگران در حالی بود که تیم راه آهن با دو گل از شهرداری پیش بود اما در این شرایط نیز سکونشینان انصاف و ادب را در شعارهایشان رعایت می کردند.

در دقایقی از بازی و در حالیکه تیم شهرداری بازی بدی ارائه می داد و تلاش چندانی برای جبران گل های خورده نداشت، هواداران این تیم علیه میودراگ یسیچ نیز شعار دادند.

تماشاگران همچنین، فراز کمالوند سرمربی سابق تراکتورسازی و حمید استیلی سرمربی فعلی پرسپولیس را مورد تشویق قرار دادند که البته این تشویقها نیز متوجه مربیان دو تیم، بویژه یسیچ می شد تا حواسش بیشتر جمع باشد.

راه آهنی ها در ابتدای بازی بدون انداختن عکس دسته جمعی در زمین پراکنده شدند که توقف عکاسان در خط طولی زمین سبب شد تا بازیکنان میهمان بنا به خواسته مسئول برگزاری مسابقه به کنار زمین آمده و مقابل لنز دوربینهای عکاسان قرار بگیرند.

پیش از شروع دیدار، ابراهیم میرزاپور که زمانی همبازی علی دایی بود به سمت نیمکت راه آهن رفت و با نیمکت نشینان این تیم خوش و بش کرد. ستار زارع نیز از تیم راه آهن با تعدادی از بازیکنان شهرداری از جمله میرزاپور و بائو قبل از شروع بازی به خوش و بش پرداخت.

ردیف اول تابلوهای تبلیغاتی دور زمین در این بازی خالی بود و علیرغم پخش مستقیم این دیدار از شبکه استانی سیمای آذربایجان شرقی، تنها تابلوهای ردیف دوم حاوی تبلیغات بود.

اسکوربود ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در دقیقه 65 به یکباره خاموش شد و دقایقی بعد مجددا شروع به کار کرد.

پس از شروع به کار مجدد اسکوربورد، تعداد دقیق تماشاگران نیز به نمایش گذاشته شد که مطابق آن، 3161 نفر از این بازی دیدن می کردند که به نظر می رسید این آمار که بر اساس بلیتهای فروخته شده محاسبه شده بود، تا حدود زیادی دقیق به نظر برسد.

اتاق کنفرانس ورزشگاه نیز نسبت به بازی های قبلی در دکوراسیون خود تغییراتی داشت که البته نیاز به تکمیل دارد.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و راه آهن شهر ری از چارچوب بازی های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد.