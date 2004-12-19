پاچه چي تلاش براي حل مشكلات با همسايگان را از محورهاي برنامه انتخاباتي خود قرار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان ،عدنان پاچه چي رهبر حزب دمكرات هاي مستقل اعلام كرد در ليست انتخاباتي خود از شخصيت هاي شيعه، سني و كردي و تركمان و قوميت هاي ديگر دعوت كرده است .



وي با بيان اينكه ما براي برقراري نظام حكومتي فدرالي چندحزبي باحفظ حقوق بشرتلاش خواهيم كرد تصريح كرد تجمع دمكراتهاي مستقل دين اسلام را دين رسمي كشورمي داند اما درعين حال به اديان ديگر احترام مي گذارد.



پاچه چي با تكرار اصرار خود براي تعويق انتخابات در گفتگو با تلويزيون عراق گفت : ما همچنان اعتقاد داريم كه به تاخير انداختن انتخابات براي فراهم كردن زمينه گفتگو با جريان ها و نيروهاي سياسي مخالف برگزاري انتخابات ضروري است .



وي تصريح كرد : هيچ كس نبايد از شركت در انتخابات مستثني شود ، مگر اينكه در جنايات بر ضد شهروندان دست داشته باشد .



به گفته پاچه چي، برنامه انتخاباتي وي خواهان فراهم كردن امنيت وخدمات اساسي مانند برق وسوخت براي شهروندان وحل مشكلات اقتصادي و بيكاري و تلاش براي بررسي همه مسائل و مشكلات با كشورهاي همسايه است .



هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرده بود كه عدنان پاچه چي رهبر حزب دمكرات هاي مستقل ليست خود را با 63 شخصيت براي شركت در انتخابات سراسري كه قرار است در موعد مقرر يعني در 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار شود ارائه كرده است .



