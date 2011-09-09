به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابتهای بین المللی جودو جام فجر گرامیداشت سرداران شهید استان ایلام با قهرمانی تیم قوامین و اهدا مدال و جام قهرمانی به قهرمانان این رقابتها از سوی دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان خاتمه یافت.

نوزدهمین دوره رقابتهای جودو جام فجر با حضور 73 جودوکار از کشورهای ارمنستان، اردن، افغانستان، سوریه ،عراق، ازبکستان، ترکمنستان و پنج تیم از کشورمان در قالب تیمهای امید ایلام ،جوانان ایلام، قوامین، ایران الف و ب در سالن قلاویزان شهر ایلام در 7 وزن برگزار شد که در خاتمه تیم بانک قوامین با کسب 4 مدال طلا و 3 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. ایران الف با 1 طلا و 4 نقره و 1 برنز دوم شد و ایران ب با 1 طلا و 2 برنز در سکوی سوم ایستاد تا تیمهای ارمنستان و ازبکستان نیز به ترتیب چهارم و پنجم شوند .

در پایان این رقابتها که دو روز به طول انجامید در وزن منهای 60 کیلو گرم که 10 جودوکار حضور داشتند محمد جوانی از قوامین طلا گرفت، قاسم نوری زاده از ایران الف نقره و نایب خاطه از اردن و کیم اریسلاف از ازبکستان سوم مشترک شدند .

در وزن منهای 66 کیلو گرم که 9 جودوکار حضور داشتند وحید بنا از ایران الف طلا گرفت، فزیف صلاح الدین از ترکمنستان نقره و احسان بهرامیان ایران ب و سعید کریمی زاده از قوامین سوم مشترک شدند .

در وزن منهای 73 کیلو گرم که 12 جودوکار حضور داشتند الیاس علی اکبری از ایران ب طلا گرفت، عوض بیک کورگانف از ازبکستان نقره و یوسف کریمیان از قوامین و ساریک گارکانیان از ارمنستان سوم مشترک شدند .

در وزن منهای 81 کیلو گرم که 9 جودوکار حضور داشتند علی کریمیان از قوامین طلا گرفت، یونس خلفی از امید ایلام نقره گرفت و طیب طالبی از ایران الف و نائب مازن از سوریه سوم مشترک شدند .

در وزن منهای 90 کیلو گرم که 12 جودوکار حضور داشتند محسن عزیز پور از قوامین ایلام طلا گرفت. حجت رهنما از ایران الف نقره گرفت و خلف ابراهیم از اردن و قاسم احدی از ایران ب مشترکا سوم شوند .

در وزن منهای 100 کیلو گرم که 10 جودوکار حضور داشت هاکوب آراکیان نماینده سنگین وزن ارمنستان و دارنده مدال برنز قهرمانی اروپا طلا گرفت، مجتبی اکبری از ایران الف نقره و محمد تایب از اردن و مسعود خسروی نژاد از قوامین سوم مشترک شدند .

در وزن مثبت 100 کیلوگرم که 10 جودوکار حضور داشتند سعید خسروی نژاد از قوامین مدال طلا گرفت، میثم علی بیگی از ایران الف مدال نقره و تولندی بایف از ازبکستان و سید محسن خوب سرشت از امید ایلام برنز مشترک گرفتند .