به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا پنجشنبه شب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های روسیه، پرتغال، السالوادور و برزیل مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جواز حضور در جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها را بدست آوردند.

- نتایج دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا به شرح زیر است:

* روسیه 5 - مکزیک 3

گل‌ها: ایلیا لئونوف، ایگور شایکوف، یوری کراشنینیکوف، یوری گروچینسکی و ایگور ارمیف برای روسیه و آنتونیو باربوسا، ریکاردو ویالوبوس و مورگان پلاتا برای مکزیک

* پرتغال 4 (3) - سنگال 4 (2)

گل‌ها: مادخر، بلچیور، تورس و جوردن برای پرتغال و انگالا سیلا (2 گل)، پاپه کوکپاکی و لیباسه دیانه برای سنگال

* ایتالیا 5 - السالوادور 6

گل‌ها: پائولو پالماسی (3 گل)، فرانکو پالما و فرانسیسکو کوروسینیتی برای ایتالیا و فرانک ویلاسکوئز (4 گل)، آگوستین رویز و توماس هرناندز برای السالوادور

* برزیل 10 - نیجریه 8

گل‌ها: آندره (5 گل)، آندرسون، بارو، جورجینهو، بنجامین و برونو برای برزیل و بارتولومیو ایبنگبو (4 گل)، جیمز اکوسا (2 گل)، موسی نایاره و ویکتور تاله برای نیجریه

در شرایطی که مسئولان فدراسیون فوتبال مدعی هستند تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در گروهی دشوار با تیم‌های مدعی جام جهانی 2011 هم‌گروه بوده است، دو تیم سنگال و ایتالیا که در مرحله گروهی شاگردان بهزاد داداش‌زاده را شکست دادند در مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب مقابل پرتغال و السالوادور مغلوب شدند و از دور مسابقات کنار رفتند.

- دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا روز شنبه 19 شهریورماه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 19/6/1390

* السالوادور - روسیه

* برزیل - پرتغال