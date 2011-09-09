مایکروسافت بیش از اپل دنیا را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، برپایه یک نظرسنجی انجام شده در فرانسه مایکروسافت گروهی است که بیش از هر گروه دیگری توانست در دهه های اخیر تغییرات بزرگی در دنیای فناوری ایجاد کند و به زبانی ساده دنیا را بیش از اپل تغییر داد.

مایکروسافت در مقابل اپل، بیل گیتس در مقابل استیو جابز و "مک" در مقابل "پی. سی": نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 71 درصد از فرانسویها معتقدند که مایکروسافت اولین موتور نوآوری در فناوری را روشن کرده است.

دلایلی که مصاحبه شوندگان فرانسوی در این خصوص ذکر کرده اند عبارتند از: مایکروسافت اولین شرکت واقعی نرم افزار بود. مایکروسافت "پی. سی" را بر روی هر میزی در هر خانه ای گذاشت، درحالی که گروه اپل تنها این انقلاب را ادامه داد.

این مصاحبه شوندگان که همگی بالای 15 سال داشتند انقلاب فناوری پایان هزاره دوم را مهمترین انقلاب تمام دورانها معرفی کردند و مایکروسافت را در اول صف تغییرات بنیادی در دنیا دانستند.

از سویی دیگر رقابت میان استیو جابز و بیل گیتس موجب شد که یک چالش دائمی میان این دو گروه برقرار شود که منجر به تداوم انقلاب انفورماتیک دهه های اخیر شد.

بی شک اپل نیز با ارائه محصولاتی چون "آی- فن" و "آی- پد" که بخشهای جدیدی از بازار انفورماتیک را تاسیس کردند عادات فناورانه بسیاری از مردم را تغییر داده است اما تنها به خاطر مایکروسافت بود که رایانه به محصول همگانی تبدیل شد و به زندگی روزمره مردم راه یافت.

درحقیقت استفاده از رایانه در مقیاس جهانی رویای بیل گیتس بود که امروز به تحقق رسیده است.

براساس گزارش Business Insider، در دهه 80 اپل شکست خورد چرا که ارزش نرم افزار را در توسعه سخت افزار نمی دانست.

اولین رایانه مکینتاش برای استیو جابز یک نا امیدی بزرگ بود. درحالی که مایکروسافت اول به خاطر MS-DOS و بعد به خاطر ویندوز استفاده از "پی. سی" را آسان کرد.

هرچند اپل نیز در چند سال اخیر به لزوم استفاده از نرم افزار پی برد و با توسعه سیستم عامل iOS ویژه "آی- فن" و "آی- پد" توانست به موفقیت برسد.