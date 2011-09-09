بهار عربی و رویای سران ترکیه ؛ خزان روابط آنکارا-تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی در این باره نوشت : قدرت اقتصادی جدید ترکیه این کشور را در راستای تلاش برای دستیابی به نقش رهبری در خاورمیانه سوق داده است.

نویسنده در ادامه به تنشهای روزافزون بین ترکیه و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت : نخست وزیر ترکیه قطعنامه هایی را علیه رژیم صهیونیستی در نظر گرفته است و افزایش حضور نظامی خود در شرق دریای مدیترانه را اعلام کرده است.

از طرفی اسرائیل هم از عذرخواهی کردن از ترکیه برای حمله به کشتی مرمره که حامل کمکهای انسان دوستانه آنکارا به نوار غزه بود سر باز می زند. اردوغان نیز همچنان بنزین بیشتری را در آتش این تنشها می ریزد و آن را شعله ورتر می کند.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا واقعا این وضعیت نتیجه خطاهای برخی سیاستمداران است؟ "سنگیز کاندار" یک کارشناس سیاست خارجی در ترکیه در این باره اظهار داشته است که آنکارا تلاش می کند تا با توجه به موفقیتهای اقتصادی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد. این امر ترکیه را به سمت اختلافات با رژیم صهیونیستی کشانده است.

وی افزود: در پس درخواستهای ترکیه مبنی بر لزوم عذرخواهی رژیم صهیونیستی از آنکارا در اصل این درخواست وجود دارد که اسرائیل در برابر قدرت منطقه ای ترکیه سر خم کند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه نقش آینده قدرتهای منطقه میزان نفوذ آنها بر انقلابهای عربی را تعیین خواهد کرد، نوشت: اسرائیل ظاهرا در این باره هیچ راهبردی را مد نظر قرار نداده است.

"دی پرسه" در ادامه به شانس بالای ترکیه در برقراری مناسبات با حکومتهای جدید عربی در لیبی و مصر اشاره کرد و نوشت: نخست وزیر ترکیه دوشنبه آینده به مصر و همچنین به نوار غزه سفر خواهد کرد. در این دیدارها همکاریهای اقتصادی و نظامی مطرح خواهد شد.

در ادامه این مطلب آمده است : دلیل منطقی برای شروع مجدد مشکلات و مسائل بین ترکیه و اسرائیل و روی آوردن آنکارا به سوی مصر را می توان در سخنان وزیر امور خارجه ترکیه یافت که اظهار داشته است : بهار عربی می تواند به یک موضع خصمانه علیه اسرائیل منجر شود. به این ترتیب جبهه گیری در برابر اسرائیل می تواند یک نقش رهبری که سردمداران ترکیه رویای آن را در ذهن می پروراندند برای آنها فراهم کند.