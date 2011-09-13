70 رسانه و نشریه در اراک/ مشکلات اقتصادی دست رسانه ها را بسته

به گزارش خبرنگار مهر، مطبوعات محلی به عنوان بازوهای توسعه هر استان مطرح هستند که باید با درک درست و دقیق از مسائل استانی که در آن منتشر می شوند رویدادها، تحلیل و به خصوص نقدهای خود را به جامعه ارائه دهند و البته از پیشنهاد راهکارهای دلسوزانه خود دریغ نکنند.

شاید به جرات بتوان گفت، مطبوعات محلی بیش از رسانه های فعال دیگر در هر استان علاوه بر اینکه از امکانات بیشتر استفاده می کنند حق و وظیفه بیشتری برای طرح مشکلات و ارائه نقدها را راهکارها را دارند.

استان مرکزی از استانهای قدیمی در انتشار جریده در کشور بوده است و به فاصله چند سال بعد از انتشار اولین روزنامه کشور، انتشار جریده در استان محقق شد.

هفته نامه های استان مرکزی

نشریه در استان با فراز و فرودی که داشته توانسته با همه مشکلات خود به ایستگاه سال 1390 برساند و البته اهالی آن حرفهای زیادی برای گفتن دارند.

استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای فرهنگی کشور امروز شاهد فعالیت 40 هفته نامه محلی و 10 نشریه تخصصی در عرصه فعالیتهای مطبوعاتی خود است، نشریاتی که هر یک با هدف و انگیزه مشخصی از سوی مدیران مسئول خود فعالیت رسانه ای را در استان فرهیختگام علم و ادب کشور آغاز کرده اند.

در کنار فعالیت هفته نامه های، فعالیت صدا و سیما، و نمایندگی خبرگزاریهای مجوز دار کشور در استان، تعداد رسانه های فعال استان را به بیش از 70 مورد می رساند که در کنار هم باید به رفع مشکلات استان همت کنند.

مدیران، مسئولانی که در گام نخست شاید یا تصویرذهنی شان از فعالیت در عرصه مطبوعات چیز دیگری بوده یا بعد از حضور در این عرصه و بروز و ظهور مشکلات در مسیر سخت اطلاع رسانی امروز آنها را با چالشهای فراوانی در این حوزه روبرو کرده است.

استان مرکزی امروز به عنوان قطب های صنعتی، گردشگری، دانشگاهی، نخبه پروری، کشاورزی، حمل و نقل و... در کشور مطرح است و این مطرح بودنها اگرچه در لیست عناوین آماری زیباست اما همراه با مشکلات و مسائلی است که نیازمند توجه رسانه هاست.

رسانه هایی که پرداختن به مسائل و مشکلات پیش روی استان مرکزی یکی از اولویتهای کاری آنها به شمار می رود، رسالتی که امروز زیر آوار مشکلات اقتصادی مطبوعات محلی کشور مدفون شده است.

روش پرداخت یارانه به نشریات محلی استان مرکزی شفاف نیست

مدیرمسئول هفته نامه عطریاس در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روش پرداخت یارانه ها به مطبوعات محلی استان شفاف نیست.

داود باقری با تاکید بر پاسخگویی در این زمینه ادامه داد: محرمانه بودن شیوه پرداخت یارانه به مطبوعات محلی صدمات زیادی بر بدنه جامعه مطبوعات محلی استان وارد کرده است.

مدیر مسئول نشریه عطریاس استان مرکزی پرداخت یارانه به مطبوعات محلی استان بدون توجه به محتوای مطبوعات محلی را یک مشکل بزرگ برای فعالین این عرصه عنوان کرد و گفت: یارانه پرداختی به نشریات محلی صرفا براساس تیراژ است نه محتوای کیفی نشریات و این مسئله باعث مشکلات بسیاری برای رسانه های استان مرکزی شده است.

بار احزاب بر دوش نشریات استان مرکزی

باقری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عدم فعالیت گسترده حزاب در استان مرکزی بیان داشت: عدم فعالیت گسترده احزاب در استان مرکزی باعث شده تا امروز بار سنگین وظیفه احزاب هم بر دوش نشریات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پرداختن به وظایف احزاب در نشریات باعث سیاسی شدن چهره برخی نشریات و موضع گیری مسئولان استان در مقابل این نشریات شده است که این امر به فعالیت رسانه ای لطمه وارد می کند.

دولت با مدیریت برمطبوعات بستر رشد نشریات محلی را در کشور فراهم کند

مدیرمسئول هفته نامه عطریاس در ادامه با تاکید بر ضرورت مدیریت فضای کار مطبوعات کشور بیان داشت: دولت به جای ارائه بسته های حمایتی به رسانه ها بر فضای مطبوعات کشور به خصوص مطبوعات محلی مدیریت کند و کیفیت را فدای کمیت نکند.

وی ادامه داد: مطبوعات محلی در کشور با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند چراکه فعالیت نشریات محلی با توجه به شرایط موجود هیچ گونه توجیه اقتصادی برای مدیران آنها ندارد.

نشریات محلی استان مرکزی از داشتن نیروی متخصص تربیت شده محرومند

مدیرمسئول هفته نامه شمس استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نداشتن نیروی متخصص و تربیت شده را مشکل دیگر مطبوعات محلی استان مرکزی برشمرد و گفت: عدم فعالیت نیروی حرفه ای در نشریات مسئولان نشریات محلی استان مرکزی را با چالش اساسی مواجه کرده است.

ابوالفضل فخرالاسلام افزود: عدم فعالیت نیروی حرفه ای خبرنگار در سرویسهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین در حوزه طراحی و صفحه آرایی کیفیت نشریات را از لحاظ کمی و کیفی کاهش داده است.

وی ادامه داد: پایین بودن کیفیت چاپ و نشر نشریات محلی قدرت این نشریات را در جذب مخاطبین کاهش داده است.

مدیر مسئول هفته نامه شمس استان مرکزی میانگین هزینه های ماهانه هر نشریه محلی را دو و نیم میلیون تومان عنوان کرد و گفت: اگر مشکلات پیش روی هفته نامه های محلی استان مرکزی مرتفع نشود و نشریات توان درآمدزایی خود را از دست دهند آینده خوبی برای نشریات استان مرکزی نمی توان تصور کرد.

نبود چاپخانه مجهز در استان، مشکل بزرگ نشریات محلی

مدیر مسئول هفته نامه وقایع استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تجهیز چاپخانه های استان مرکزی به عنوان مشکل بزرگ نشریات محلی استان مرکزی بیان داشت: پراکندگی تجهیزات چاپی در سطح شهر اراک وقت زیادی را از مسئولان نشریات در روز چاپ از مسئولان نشریات می گیرد.

نیره یوسفی افزود: برای چاپ هر شماره نشریه باید سه روز زودتر نشریه به چاپخانه ارسال شود و چاپخانه مشروط به آنکه وقت داشته باشد نسبت به چاپ نشریه اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مشکل باعث شده تا نشریات نتوانند به موقع اخبار و اطلاعات استان به موقع چاپ شوند به طوریکه تاریخ چاپ نشریه وقایع استان مرکزی که روز شنبه است هر هفته روز یکشنبه برای توزیع از چاپخانه تحویل گرفته می شود.

مدیر مسئول نشریه وقایع استان کیفیت پایین کار چاپ در چاپخانه های استان را دیگر مشکل نشریات استان برشمرد و عنوان کرد و گفت: کیفیت کار چاپخانه های استان به دلیل مشکلاتی که نشریات استان با آن مواجه اند آنقدر پایین است که از طراحی و وقتی که برای آن در بخش صفحه بندی نشریات صرف می شود پشیمان می شویم.

یوسفی بیان داشت: تنها یک چاپخانه توان چاپ نشریه وقایع را در ابعاد مورد نظر دارد و این مسئله ما را با محدودیت های بسیاری روبرو کرده است.

نشریات استان مرکزی در یک قدمی بحران

مدیرمسئول هفته نامه وقایع در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی استان مرکزی بیان داشت: با وجود مشکلات اقتصادی و فنی پیش روی نشریات باید گفت نشریات استان مرکزی در یک قدمی بحران قرار دارند.

تنها بانوی مدیرمسئول و صاحب امتیاز یک هفته نامه محلی در استان مرکزی بیان داشت: نگاه جنسیتی حاکم بر مجموعه مدیریت مطبوعات استان باعث شده تا نه تنها حمایت خاصی از تنها مدیرمسئول بانوی استان مرکزی د رحوزه هفته نامه های محلی صورت نگیرد بلکه نوع حمایتهای دولتی از مدیران مسئول مرد استان به هیچ وجه قابل قیاس با حمایتهای صورت گرفته از مدیر مسئول یک هفته نامه محلی نباشد.

قیمت سرسام آور کاغذ، کمر نشریات محلی را شکست

مدیرمسئول هفته نامه وقایع استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به روند صعودی افزایش قیمت کاغذ در کشور گفت: هرهفته قیمت کاغذ بالاتر از هفته گذشته است و این بی ثباتی قیمت کاغذ همه برنامه های یک نشریه را در هم می ریزد.

یوسفی راد ادامه داد: افزایش قیمت کاغذ در کنار افزایش قیمت انرژی که مشمول یارانه پرداختی دولت نمی شود در کنار افزایش اجاره بهای مکان نشریه همه و همه دست به دست هم داده تا امروز شاهد این وضعیت در جامعه مطبوعات محلی استان باشیم.

مطبوعات استان مرکزی فاقد صنف هستند! خودشان به تفاهم نمی رسند

همه آنچه گفته شد از سوی مدیران مسئول در نهایت به یک مسئله ختم می شد و آن نداشتن یک صنف کاری مشخص بود.

مشکلی که پایه و اساس همه مشکلات مسئولین نشریات و خبرنگاران آنها دراستان مرکزی به شمار رفته و باعث شده تا مسائل و مشکلات رسانه ای استان همچون یک دمبل چرکین کهنه هر روز بزرگتر و بزرگتر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اگراصحاب مطبوعات استان مرکزی در انتخاب اعضا به توافق نرسند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اعضای خانه مطبوعات استان را به صورت انتصابی منصوب می کند.

مکان خریداری شده است

مصطفی مشایخی با تاکید بر ضرورت تشکیل خانه مطبوعات در استان مرکزی و خرید مکانی برای همین کار، گفت: با توجه به اینکه اصحاب مطبوعات تاکنون در استان با یکدیگر به توافق نرسیده‌اند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس وظیفه قانونی باید نسبت به تشکیل این خانه اقدام کند.

وی با اشاره به اخذ مجوزهای لازم برای انتصاب اعضای این خانه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در صورتی که خبرنگاران با یکدیگر به توافق نرسند، اداره کل افرادی را به صلاحدید خود انتخاب خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: خانه مطبوعات حق مسلم خبرنگاران است، اما اجازه نخواهیم داد این خانه با پایگاه قدرت عده‌ای خاص تبدیل شود.



بخش خصوصی چاپخانه استاندارد در استان مرکزی احداث می کند

مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث یک چاپخانه بزرگ در شهر اراک خبر داد و گفت: تاکنون یک چاپخانه استاندارد در استان مرکزی وجود نداشته است.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ایجاد چاپخانه در شان این استان در دستور کار خود قراد داده و توانسته با رایزنی های صورت گرفته بسترایجاد چاپخانه‌‌ای مجهز در شهر اراک را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: این چاپخانه توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری 3 میلیارد و 500 میلیون تومان احداث می‌شود.

دوره آموزشی ویژه خبرنگاران برگزار می شود

مشایخی در بخش دیگر سخنان خود از برگزاری دوره آموزشی ویژه خبرنگاران استان مرکزی خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی خبرنگاران استان مرکزی طی سال جاری خبر داد.

وی افزود: این دوره آموزشی با همکاری مدرسان ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

مطبوعات نیازمند حمایت

ازنظرات فعالان مطبوعات محلی و هم‌چنین کارشناسان چنین برمی‌آید که مطبوعات محلی، علی‌رغم کارکردهای مهم و فراوانی که در عرصه‌ی ملی و محلی دارند، از جایگاه مناسبی در استان مرکزی برخوردار نیستند.

این نشریات، با کمک مسئولان و کسب استقلال اقتصادی خود می‌توانند با استخدام نیروهای حرفه‌یی، بیان مشکلات منطقه‌یی و ارایه‌ی راهکار برای آن‌ها و هم‌چنین تقویت فرهنگ بومی و نیز هویت بخشی ‌و ایجاد وحدت در میان مخاطبان محلی خود، علاوه بر جلب اعتماد آن‌ها، به یک الگوی قوی و منسجم حتی برای روزنامه‌های سراسری تبدیل شده و به توسعه‌ی کلی مطبوعات در کشور کمک کنند.

******

سخن آخر، از رنج هایی که می بریم

آنچه که در کنار این مشکلات باید مورد توجه قرار گیرد تلاش برای رساندن پیام و نقدهای دلسوزانه است که هفته نامه های استان شاید بیشترین وظیفه را دارند.

اکنون استان مرکزی از کمبود گزارش نویس های حرفه ای، توجه زیاد به رپرتاژ آگهی یا همان گزارشهای تعریف و تمجیدی پولی رنج می برد.

حضور رسانه های محلی در بزنگاههایی که توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و صنعتی استان را عقب می اندازد ضرورتی است که باید چاره ای برای آن اندیشید.

........................................

گزارش: فاطمه عسگری نیا