به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز اخیرا از طریق منبعی در طرابلس به فیلمهایی دسترسی پیدا کرده است که در آن قذافی در حال بازی با نوه هایش در چادر معروفش است.

بر اساس این گزارش، وی در این تصاویر که در سال 2005 ضبط شده است در حال بازی با نوه هایش است، اما در این تصاویر نکته قابل تامل جنون قدرت قذافی است که حتی آن را در بازی با نوه هایش کنار نمی گذارد.



این فیلمها در جریان یورش مردم و انقلابیون به باب العزیزیه، مقر 4 دهه حضور قذافی و خاندانش پیدا شده است.

در تحولی دیگر، روزنامه دیلی تلگراف روز گذشته از تحرکات محرمانه دیپلماتیک در راستای فراری دادن قذافی از لیبی پرده برداشت. بر این اساس، این تحرکات دیپلماتیک هم اکنون بر یافتن کشوری که قذافی را به طور موقت به پناهندگی بپذیرد تمرکز پیدا کرده است.

بنابر اعلام این روزنامه، آفریقای جنوبی در این تحرکات دیپلماتیک نقشی ایفا نمی کند. از سوی دیگر، کشور بورکینافاسو نیز که اخیرا احتمال پناهندگی قذافی به آن مطرح شده بود به علت امضای توافقنامه دادگاه بین المللی جنایی نمی تواند دیکتاتور لیبی را به حضور بپذیرد.

در تحولی دیگر، "مشعان الجبوری" مالک شبکه تلویزیونی "الرای" که از دمشق برنامه های خود را پخش می کند از حضور قذافی و سیف الاسلام در لیبی و وضعیت خوب روحی و روانی آنان خبر داد.

الجبوری که پیش از این نماینده پارلمان عراق بوده و سپس به کار رسانه ای روی آورده، تنها شبکه خبری است که در این روزها با قذافی در ارتباط نزدیک و مستقیم قرار دارد. وی در این باره اظهار داشت : می توانم بگویم که اخیرا با قذافی صحبت کردم، وی همچنان با روحیه بالایی در لیبی حضور دارد.

مالک شبکه ماهواره ای الرای مدعی شد: قذافی احساس ترس و هراس نمی کند و همچنان قدرتمند است. وی حتی در صورت مرگ نیز در برابر اشغالگران لیبی خرسند می شود.

الجبوری 54 ساله همچنین از روحیه خوب سیف الاسلام خبر داد و درباره چگونگی ارتباط با قذافی اظهار داشت : من اگر بخواهم با وی صحبت کنم پیامی برایش می فرستم و وی نیز در هر زمانی بخواهد می تواند برایم پیام بگذارد.

از سوی دیگر، منابع آمریکایی اخیرا در گزارشهایی با اشاره به فرار برخی از نزدیکان قذافی به کشور نیجر، از بازداشت آنان پرده برداشته بودند. براین اساس، این افراد که درصدد گرفتن پناهندگی از نیجر بوده اند هم اکنون در بازداشتگاه به سر می برند و کشورهای دیگر اعم از همسایه و غیر همسایه لیبی از پذیرفتن آنها سر باز زده اند.

در تحولی دیگر، انقلابیون لیبی توانستند 12 نفر از نیروهای تک تیرانداز وابسته به قذافی را که اصلیت مالی و نیجر داشته اند در شهر غریان بازداشت کنند. خاطر نشان می شود با وجود سقوط طرابلس همچنان درگیری انقلابیون با وابستگان و بقایای رژیم قذافی در برخی از شهرهای لیبی ادامه دارد.