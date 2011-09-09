به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر اسکندری عصر پنجشنبه در بازدید از این طرح ها افزود: از این تعداد چهار طرح از منابع امدادی و 28 طرح از منابع بانکی قرض الحسنه ایجاد شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان علی آباد گفت: در هفته دولت سال جاری سه واحد مسکونی با اعتبار 180 میلیون ریال به مددجویان علی آبادی واگذار شد.

وی با اشاره به مقارن بودن هفته دولت با ماه میهمانی خدا بیان داشت : در این هفته250نفر از دانش آموزان و دانشجویان کانون جوانان پیرو ولایت میهمان سفره افطاری این نهاد بوده و در پایان در خصوص دولتمردان شهید رجایی و باهنر نشست اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

اسکندری اضافه کرد: همچنین 18 سری جهیزیه به دختران نوعروس به مبلغ 166 میلیون ریال و 15 سری هدیه ازدواج به نودامادان به مبلغ 30 میلیون ریال اهدا شد.