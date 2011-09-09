به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که دروغگویی همسن تمدن باشد به طوریکه کمی پس از اینکه انسانها شروع به برقراری ارتباط با یکدیگر کردند دروغگویی هم آغاز شد. به همین دلیل با توسعه فناوری در دهه های اخیر دستگاههای دروغ سنج اختراع شدند تا افراد فریبکار و دروغگو را شناسایی کنند.

اکنون گروهی از دانشمندان موسسه روانشناسی دانشگاه تارتو در استونی روشی را ارائه کردند که به انسانهای مدرن اجازه می دهد دروغ نگویند.

این دانشمندان دریافتند که تحریک کورتکس جلوپیشانی پشتی جانبی (DLPFC) با یک پالس مغناطیسی می تواند توانایی دروغگویی را متوقف می کند. این ناحیه کورتیکال فضایی در پشت پیشانی است که می تواند تاثیرات تقویت کننده و یا بازدارنده ای بر روی تواناییهای دروغگویی داشته باشد.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج از 16 داوطلبی که برای آنها "تحریک مغناطیسی جمجمه" (TMS) تجویز شده بود، استفاده کردند.

براساس گزارش پاپ ساینس، این دستگاه که می تواند بعضی از بخشهای مغز را تحریک کند در مطالعه بر روی بسیاری از جنبه های پیچیده ماهیت انسان از جمله اخلاقیات، حافظه و الگوهای یادگیری استفاده می شود.

در این تحقیق، کورتکس جلوپیشانی پشتی جانبی مغز داوطلبان با استفاده از TMS تحریک شد. این فضا نیز مثل تمام فضاهای مغزی از دو منطقه چپ و راست تشکیل شده است که هر کدام از آنها مسئول انجام تکالیف متفاوتی هستند.

سپس به این داوطلبان یک سری حلقه های رنگی نشان داده شد و از آنها خواسته شد که آزادانه درباره رنگ حلقه دروغ و یا راست بگویند. در این آزمایش، مغز نیمی از داوطلبان در طرف چپ DLPFC و نیمی دیگر در طرف راست این منطقه کورتکس تحریک شد.

نتایج این بررسیها نشان داد که 8 فردی که منطقه چپ DLPFC آنها تحریک شده بود اغلب دروغ می گفتند و کسانی که منطقه راست کورتکس جلوپیشانی پشتی جانبی آنها با پالسهای مغناطیسی تحریک شده بود تمایل زیادی به راستگویی داشتند.

این آزمایش بار دیگر با تحریک منطقه دیگری که لب آهیانه نام دارد تکرار شد اما هیچ نتیجه ای را بر روی تمایل به راستگویی یا دروغگویی نشان نداد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "انتخابهای خود به خودی در مورد شدت دروغگویی می تواند با تحریکات مغزی تغییر کند."