به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی از اختصاص 3 میلیارد دلار اعتبار به منظور اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی در کشور خبر داد و گفت: این میزان اعتبار را مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی و همچنین تسریع و ادامه طرحهای نیمه تمام با هدف ارتفاء خدمات بهداشتی و درمانی اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش گرما و احتمال شیوع بیماری وبا اظهار داشت: رعایت نکات بهداشتی، شستشوی 4 مرحله ای سبزی وصیفی، مصرف نکردن آبهای غیر بهداشتی، اجتناب از خرید موادغذایی از دست فروشان بهترین راهکار برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان شیوع بیماری التور در کشور نگران کننده نیست و ایران در وضعیت مطلوبی در این زمینه قرار دارد اظهار داشت: در راستای پیشگیری از این بیماری توزیع سبزی در تمامی رستورانهای کشور ممنوع شده است.

دستجردی، آبهای غیر بهداشتی و چاه، آبیاری سبزی و صیفی با پسماندهای شهری و ورود اتباع بیگانه به کشور را از دلایل اصلی بروز این بیماری برشمرد.

وی همچنین از اجرای طرح ریشه کنی سالک در کشور خبر داد و گفت: این طرح در مدت چهار سال با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اجرا می شود.

دستجردی اظهار داشت: با اجرای طرحهای توسعه بهداشتی و مراقبتی میزان ابتلا به این بیماری 6 هزار مورد در کشور کاهش یافته است.