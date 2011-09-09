سید مومن نیافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حدود 30 درصد در مصرف گندم و آرد خبازی نیز صرفه جویی شده است.

وی همچنین به فعالیتهای شرکت در بخش سیلوسازی و افزایش ظرفیت سیلوها در استان اشاره کرد و اظهارداشت: در مدت سه سال گذشته ظرفیت سیلوی استان به دوبرابر افزایش یافته و از 120 هزار تن به 240 هزار تن رسیده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت کشور با اشاره به اینکه حدود 50 درصد ظرفیت سیلوی استان ازسوی بخش خصوصی ایجاد شده، گفت: هم اکنون یک واحد سیلوی پنج هزار تنی توسط این بخش در حال احداث است.

وی در ادامه از دریافت 18 مورد با ظرفیت 400 تن در روز جواز تاسیس احداث نان صنعتی در استان خبرداد و افزود: از این تعداد چهار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی و دو واحد از بانک عامل مصوبه دریافت تسهیلات دریافت کردند.

نیافر به فعالیتهای شرکت در بخش آموزش نانوایان اشاره کرد و گفت: در این ارتباط 303 نفر از کارگران نانوایی ها آموزش های لازم را فرا گرفته اند و همچنین کار آموزش با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در 16 شهرستان استان ادامه دارد.

وی افزود: دربخش بهسازی نانوایان 82 واحد نانوایی به بانک عامل معرفی و دو میلیارد و 150 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند که موضوع بهسازی نانوایان در حال اقدام است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت کشور یادآورشد: پس از اجرای قانون هدفمند سازی گندم، آرد و نان 80 میلیارد ریال مطالبات دولت وصول شده است.