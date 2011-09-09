علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر از راه اندازی و آغاز تولید آزمایشی بنزین در واحد جدید بنزین سازی پالایشگاه نفت امام خمینی شازند از 2 هفته گذشته تاکنون خبر داد و گفت: با بهره برداری از این واحد جدید پالایشگاهی در مجموع روزانه حدود سه میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین سوپر ایران افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در حال بنزین سوپر تولیدی در پالایشگاههای نفت شازند و آبادان با نفتی سبک (بنزین پایه) مخلوط می شود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت تولید نفتای سبک و سنگین ایران بیش از تقاضای داخلی بوده و از این رو بخش عمده ای از این محصول نفتی به بازارهای خارجی صادر می شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی به دلیل افزایش ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی حجم ذخایر نفتی سبک کشور افزایش قابل توجه ای یافته است، اظهار داشت: این افزایش به گونه ای بوده که منجر به افزایش صادرات این فرآورده نفتی به بازارهای داخلی به دلیل تکمیل ذخایر استراتژیک شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه هر دو هفته یک بار یک محموله بنزین پایه از ایران به کشورهای خارجی و به ویژه آسیایی صادر می شود، تاکید کرد: همچنین با تامین نایز صنایع پتروشیمی، ایران صادرات نفتای سنگین را هم آغاز کرده است.

به گزارش مهر، فاز نخست طرح توسعه پالایشگاه نفت خاورمیانه به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای پالایشگاهی منطقه خاورمیانه بهمن ماه سال گذشته در مدار بهره برداری قرار گرفت.

با راه اندازی این طرح در مجموع ظرفیت تولید بنزین سوپر پالایشگاه نفت شاند از 4 میلیون لیتر به 6 میلیون لیتر در روز افزایش یافت که پیش بینی می شود با راه اندازی واحد جدید این مجموع روزانه بیش از 2.5 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین سوپر ایران افزوده شود.



در همین حال فرهاد احمدی مدیر عامل این شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پیشتر با بیان اینکه مراحل راه اندازی واحد تصفیه هیدروژنی نفتا و بالا برنده عدد اکتان بنزین (واحد12) آغاز شده است، گفته بود: به زودی این واحد بنزین سازی وارد مدار تولید می شود.



هدف از طرح توسعه این پالایشگاه نفت افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه، افزایش 2 میلیون لیتری روزانه در تولید بنزین و ارتقای کیفیت محصولات پالایشگاه به استاندارد سال 2005 میلادی اتحادیه اروپا است.



تولید بنزین با استاندارد یورو پنج اروپا، گازوئیل کم گوگرد و تولید پلی پروپیلن به عنوان یک محصول پتروشیمی از ویژگی های این پروژه نفتی به شمار می رود، ضمن آنکه فاز اول این طرح توسعه پالایشگاهی در بهمن ماه سالجاری و فاز دوم پروژه تا پایان نیمه نخست سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



پیش بینی می شود با راه اندازی تمامی واحدهای این پالایشگاه عدد اکتان بنزین سوپر و معمولی تولیدی به ترتیب به 95 و 90 می رسد و میزان مواد آروماتیکی و بنزن موجود در بنزین معمولی پالایشگاه نیز به ترتیب به 35 درصد و یک درصد کاهش یابد.



تولید گازوئیل کم گوگرد با کمتر از 50 پی.پی.ام آلایندهای زیست محیطی (برای تامین سوخت خودروهای پایه گازوئیل سوز) در کنار کاهش میزان تولید نفت کوره به ازای افزایش تولید بنزین و گازوئیل از دیگر ویژگی های این پروژه پالایشگاهی به شمار می رود.



در همین حال در فاز دوم پالایشگاه نفت شازند میزان تولید گوگرد به 650 تن در روز افزایش می یابد این در حالی است که در فاز پالایشگاه موجود این منطقه روزانه تنها 50 تن گوگرد تولید شده و مابقی گوگرد به صورت گازهای گلخانه ای در فضا منتشر می شده است.



در حال حاضر 10 طرح توسعه، بهینه سازی و بهبود کیفیت در پالایشگاههای موجود نفت کشور با هدف تولید سالانه نزدیک به 40 میلیون لیتر بنزین و 18 میلیون لیتر گازوئیل مراحل مختلف طراحی، ساخت و راه اندازی را پشت سر می گذارد.