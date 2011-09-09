به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای ملی انتقالی لیبی در گزارشی اعلام کرد که از آغاز قیام مردمی این کشور علیه رژیم دیکتاتوری معمر قذافی 30 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

"ناجی برکات" وزیر بهداشت شورای ملی انتقالی لیبی در این رابطه اظهار داشت: گزارش بیمارستان ها، مقامات محلی و برخی فرماندهان انقلابیون نشان می دهد که از آغاز قیام مردمی لیبی تاکنون 30 هزار نفر جان خود را از دست داده اند و حدود 50 هزار نفر نیز زخمی شده اند.

وی افزود: حدود 4 هزار نفر نیز در زمره مفقودین قرار دارند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست یعنی اینکه این افراد یا کشته شده اند یا در زندان های رژیم قذافی در شهرهای تحت کنترل عوامل قذافی بسر می برند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که انقلابیون لیبی اخیرا از کشف گورهای دسته جمعی در برخی شهرها خبر دادند که اجساد هزاران نفر را که توسط عوامل قذافی کشته شده بودند در خود جای داده بود.