بوكسورهاي كشور به مجارستان اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته آينده 40 بوكسور به اردوي انتخابي تيم ملي دعوت خواهند شد تا زير نظر مربيان به رقابت با يكديگر بپردازند.6 بوكسور از ميان اين 40 بوكسور براي حضور در يك تورنمنت بين المللي كه بهمن ماه در مجارستان برگزار مي شود انتخاب و به اين رقابت ها اعزام خواهند شد.

لازم به ذكر است نفرات حاضر در اردو زير نظر حسين نهرودي و دكتر رسولي آموزش هاي لازم را به لحاظ فني و مسائل دوپينگ فرا مي گيرند.