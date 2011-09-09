به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شامگاه پنجشنبه در مراسم بیست و چهارمین سالگرد سردار" حسین بصیر " و 350 شهید شهرستان فریدونکنار گفت: اقدامات خرابکارانه و تهدیدهای بی پایه و اساسی که در مناطق مرزی غرب کشور رخ می دهد، توسط گروههای سازمان یافته ای با عنوان پژاک است که ازسوی آمریکا و غرب هدایت و پشتیبانی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات خرابکارانه آمریکا و همپیمانان غربی وی، قبل از پیروزی انقلاب آغاز و در قالب متوقف کردن نظام جمهوری اسلامی و انقلاب نوپای ایران همچنان در قالب برنامه های جدید از سوی آنان ادامه دارد، یادآور شد: دشمنان ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب، تصور غلطی در ذهن خود می پروراندند که این انقلاب دوام چندانی نخواهد داشت و درکنگره آمریکا نقشه پیشگیری از تثبیت نظام جمهوری اسلامی را می کشیدند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در22 بهمن سال 57 به رهبری امام خمینی (ره ) و رای قاطع ملت به جمهوری اسلامی، معجزه بزرگ قرن بوده و سبب شد تا نقشه شوم کنگره آمریکا و همه طاغوتیان جهان خنثی شود، تصریح کرد: آمریکا و هم پیمانانش پس ازپیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با بسیج همه امکانات علیه ایران، قصد ضربه زدن به نظام را دارند.

محسنی اژه ای به اقدام دیگر استکبار علیه جمهوری اسلامی در دهه های گذشته اشاره کرد و گفت: در دهه های گذشته دشمن با پشتیبانی از مهره های دسته دوم و سوم خود در کشور، اقدامات تفرقه افکنانه ای را در برخی شهرها و روستاها و نقاط مرزی طرح ریزی کرد.

وی اضافه کرد: قصد آنان از این طراحی ها شعله ور کردن درگیری ها و پخش شایعه ها در محیط های کوچکتر، ادعاهای تقسیم حوزه جغرافیایی، درگیریهای خیابانی توسط مردم و تعمیم آن در سطح وسیع تر آن در کل کشور بوده است.

دادستان کل کشور گفت: عوامل استکبار در خارج و عوامل خود فروخته داخل با تشکیل حزب های ضد انقلاب در سالهای بعد اقدامات خود را با پشتبانی غرب در کشور تقویت کردند که نمونه آن گروه پژاک درغرب کشور است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اعمال تحریم با زور و قلدری تمام از سوی آمریکا و غرب در سالهای اخیر بر ضد کشور ادامه پیدا کرد و در این اقدام تجهیزات نظامی را در اختیار ایران نگذاشتند و دارایی های کشورمان را بلوکه کردند، اضافه کرد: با همه این اقدامات و جنگ نابرابر عراق با پشتیبانی بیشتر کشورهای حامی آمریکا علیه ایران هیچ یک ازسازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشراقدامی نکردند و فقط سکوت کردند.