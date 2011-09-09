حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی که قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال 90 بررسی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی که 90 میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال 90 ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان کل کشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی که باشد، با جدیت پیگیری و برخورد کند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعکاس اخبار از محاکم قضایی ممنوع نیستند اما امکان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تا قبل از نهایی شدن حکم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حکم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاکم قضایی اکنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عکسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.