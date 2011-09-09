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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

پروانه مطب پزشکان روزهای تعطیل هم صادر می شود

پروانه مطب پزشکان روزهای تعطیل هم صادر می شود

اداره کل صدور پروانه های سازمان نظام پزشکی به منظور رفاه حال بیشتر اعضای جامعه پزشکی جمعه ها و روزهای تعطیل نیز به ارایه خدمات می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی مدیر کل صدور پروانه‌های سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت: با شناسایی نقاط توقف و اصلاح روند صدور پروانه‌های مطب اعضای جامعه پزشکی و با توجه به دغدغه مسئولان سازمان نظام پزشکی در حل مشکلات و معضلات مربوط به این فرآیند، از این پس متقاضیان تمدید و یا صدور پروانه مطب و دفاتر ارایه خدمات درمانی، می‌توانند ظرف مدت کمتر از یک هفته از زمان ارایه درخواست و تکمیل مدارک، پروانه‌های خود را دریافت نمایند.

وی افزود: به منظور رفاه حال بیشتر اعضای جامعه پزشکی، همکاران می‌توانند همانند ماه گذشته، روزهای جمعه از ساعت 9 صبح الی 13 جهت دریافت پروانه‌های مطب به سازمان نظام پزشکی کشور مراجعه نمایند.

طاهرخانی یادآور شد: بیش از این پروسه 50 روزه صدور و تحویل پروانه مطب از زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک تا تحویل پروانه صادره مشکلات و دغدغه‌های فراوانی را برای همکاران پزشک و حرف وابسته ایجاد کرده بود.

پیش‌بینی می‌شود اصلاح و بهبود روند صدور و تمدید پروانه‌های فعالیت صاحبان حرف پزشکی به ویژه در سال 1390 که آخرین مهلت تمدید پروانه فعالیت جامعه پزشکی است، با استقبال اعضای جامعه پزشکی کشور مواجه گردد.
کد مطلب 1402923

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