پروانه مطب پزشکان روزهای تعطیل هم صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی مدیر کل صدور پروانه‌های سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت: با شناسایی نقاط توقف و اصلاح روند صدور پروانه‌های مطب اعضای جامعه پزشکی و با توجه به دغدغه مسئولان سازمان نظام پزشکی در حل مشکلات و معضلات مربوط به این فرآیند، از این پس متقاضیان تمدید و یا صدور پروانه مطب و دفاتر ارایه خدمات درمانی، می‌توانند ظرف مدت کمتر از یک هفته از زمان ارایه درخواست و تکمیل مدارک، پروانه‌های خود را دریافت نمایند.

وی افزود: به منظور رفاه حال بیشتر اعضای جامعه پزشکی، همکاران می‌توانند همانند ماه گذشته، روزهای جمعه از ساعت 9 صبح الی 13 جهت دریافت پروانه‌های مطب به سازمان نظام پزشکی کشور مراجعه نمایند.

طاهرخانی یادآور شد: بیش از این پروسه 50 روزه صدور و تحویل پروانه مطب از زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک تا تحویل پروانه صادره مشکلات و دغدغه‌های فراوانی را برای همکاران پزشک و حرف وابسته ایجاد کرده بود.

پیش‌بینی می‌شود اصلاح و بهبود روند صدور و تمدید پروانه‌های فعالیت صاحبان حرف پزشکی به ویژه در سال 1390 که آخرین مهلت تمدید پروانه فعالیت جامعه پزشکی است، با استقبال اعضای جامعه پزشکی کشور مواجه گردد.