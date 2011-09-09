به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این گجتها یا دستگاههای الکترونیکی کوچکی عرضه شده بودند که "آی- فن" را به یک تلفن رومیزی مدرن با توانایی انجام عملکردهای پیشرفته تبدیل می کردند.

اکنون پایه جدیدی بر روی پرتال Hammacher Schlemmer به قیمت حدود 160 دلار عرضه شده است که تلفن همراه هوشمند اپل را به یک تلفن رومیزی دهه 30 تبدیل می کند.

این دستگاه گیرنده تلفن بدون سیم است و برپایه پروتکل بی سیم DECT 6.0 عمل کرده و انرژی خود را از باتریها نیم قلمی تامین می کند.

براساس گزارش 7 گجت، این پایه همچنین می تواند "آی- فن" را شارژ کند و از طریق حمایت بلوتوث با دستگاه "آی- فن" هماهنگ می شود.

به این ترتیب، همزمان علاوه بر انجام دادن تماس تلفنی می توان از سایر عملکردهایی چون ایمیل، تقویم و اینترنت نیز استفاده کرد.