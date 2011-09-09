ایلام قطب جدید جودو کشور/ ورزشکاران استان نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در ورزشهای رزمی مانند جودو، کاراته، کشتی و...به دلیل شرایط بدنی مردم استان دارای پتانسیلهای بسیار زیادی است.

در سالهای اخیر ورزش جودو استان ایلام به حدی پیشرفت کرد که مسعود خسروی نژاد یکی از جودوکاران ایلامی به عنوان عضو اصلی تیم ملی در مسابقات مختلف درخشیده است.

سال گذشته ذبیح الله پور شیب کاراته کای ایلامی در مسابقات آسیایی گوانگجو مدال طلا گرفت و نشان داد در مناطق محرومی همچون ایلام ورزشکاران با انگیزه ای وجود دارد.

ورزش جودو استان در سالهای گذشته موفق به کسب عناوین مختلف شده و در سال جاری تیم قوامین ایلام در مسابقات بین المللی جام فجر موفق به کسب قهرمانی شد.

هر چند کسب این عناوین برای ورزش استان افتخار بزرگی محسوب می شود اما نباید از نکته غافل شد که در این استان امکانات برای پیشرفت ورزشکاران مناسب نیست.

نوزدهمین دوره رقابتهای بین المللی جودو جام فجر گرامیداشت سرداران شهید استان ایلام با قهرمانی تیم قوامین و اهدا مدال و جام قهرمانی به قهرمانان این رقابتها از سوی دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان خاتمه یافت.

نوزدهمین دوره رقابتهای جودو جام فجر با حضور 73 جودوکار از کشورهای ارمنستان، اردن، افغانستان، سوریه، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و پنج تیم از کشورمان در قالب تیمهای امید ایلام، جوانان ایلام، قوامین، ایران الف و ب در سالن قلاویزان شهر ایلام در 7 وزن برگزار شد که در خاتمه تیم بانک قوامین با کسب 4 مدال طلا و 3 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. ایران الف با 1 طلا و 4 نقره و 1 برنز دوم شد و ایران ب با 1 طلا و 2 برنز در سکوی سوم ایستاد تا تیمهای ارمنستان و ازبکستان نیز به ترتیب چهارم و پنجم شوند .

در حاشیه نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی جودو جام فجر و در مراسم افتتاحیه این مسابقات که با حضور دکتر محمد عباسی وزیر وزارت ورزش و جوانان، مدیران و مسئولان استان ایلام برگزار شد همچنین کمربند افتخاری مشکی دان یک جودو به دکتر عباسی اهدا شد.

علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو و کوراش ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر ورزش اظهار داشت: برای ما افتخار بزرگی است که دکتر عباسی برای نخستین حضورشان در عرصه های بین المللی، تورنمنت بین المللی جودو جام فجر را انتخاب کرده اند که بدون تردید تلاش همه اعضای ورزشی کشور به جهت اعطلای ورزش ایران اسلامی در میادین بین المللی است.

استان ایلام از دیرباز تاکنون از امکانات مختلف محروم بوده و تاکنون به عنوان میزبان در هیچکدام از مباحث و موضوعات مهم کشور از جمله ورزش قرار نگرفته بود اما مسابقات بین المللی جودو جام فجر برای نخستین بار در طول تاریخ ورزش استان ایلام، در این استان برگزار شد و محک خوبی برای نشان دادن توانمندیهای استان ایلام بود هرچند در این بین کاستیهای فروانی نیز وجود داشت.

این مسابقات هم می تواند در جهت توسعه ورزش استان کمک کند و هم می تواند در معرفی جاذبه ها و توانمندیهای ایلام موثر باشد.

امیدواریم این مسابقات آغازگر شکوفا شدن استعدادهای ورزش استان ایلام باشد و مسئولان کشوری نسبت به ایجاد امکانات مطلوب در استان ایلام اقدام کنند.