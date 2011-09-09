به گزارش خبرنگار مهر، واحد چهل و یکم دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی 5 رشته امور فرهنگی، خبرنگاری، خدمات کتابداری و اطلاع رسانی، مترجمی اسناد و مدارک و تبلیغات و بازاریابی نسبت به پذیرش دانشجو بدون کنکور و بر اساس معدل دیپلم اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

زمان ثبت نام متقاضیان واجد شرایط برای تحصیل در مقطع کاردانی این 5 رشته از 20 شهریور ماه آغاز و تا یک هفته ادامه دارد.

متقاضیان تحصیل در این واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی برای این 5 رشته با داشتن دیپلم متوسطه، فنی حرفه ای یا کار و دانش می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند و نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی ندارند. دانشجویان پس از گذراندن این دوره موفق به دریافت مدرک کاردانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی می شوند و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند.

داوطلبان پسر باید کارت معافیت یا پایان خدمت نیز داشته باشند.