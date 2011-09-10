دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات پیش آمده در خصوص استفاده بیماران از بیمه های تکمیلی در بیمارستانهای خصوصی اشاره کرد و افزود: متاسفانه قصور برخی بیمه های خصوصی در تمدید قراردادشان با بیمارستانهای خصوصی باعث شد این مشکل برای بیماران اتفاق بیافتد.

وی با عنوان اینکه برخی بیمه های خصوصی پول دریافتی از مردم را برای آنها خرج نمی کنند، گفت: بیمه های خصوصی باید بدانند زمانی که قراردادشان با بیمارستانها به پایان می رسد نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

نوروزی با اشاره به پایان قرارداد اغلب بیمه های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی در اول تیرماه 90، اظهار داشت: بعد از گذشت یک ماه از پایان قرارداد، بیمارستانهای خصوصی همچنان نسبت به پذیرش بیماران بر اساس قرارداد سال 89 بیمه های تکمیلی اقدام می کردند ولی با توجه به افزایش هزینه ها و عدم تمدید قرارداد از سوی بیمه ها، مشکلاتی برای بیمارستانهای خصوصی به وجود آمد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان این مطلب که عدم تمدید قرارداد می تواند به معنای تمایل نداشتن به ادامه همکاری تلقی گردد، افزود: متاسفانه کارشناسان این بیمه ها در هنگام حضور در بیمارستانها تعامل مناسبی جهت رفاه حال مردم و بیماران ندارند.

وی با اعلام اینکه مشکل بیمارستانهای خصوصی با برخی بیمه های تکمیلی همچنان به قوت خود باقی است، ادامه داد: بهتر است مدیران این قبیل بیمه ها، اختیاراتشان را به کارشناسان خود نسپارند.