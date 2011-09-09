به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه همزمان با روز جهانی صنعت چاپ در محل مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج اولین نمایشگاه و جشنواره استانی سازه ها و محصولات چاپی استان کردستان با مشارکتن فعالان این بخش در کردستان افتتاح شد.

در این نمایشگاه که با حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افتتاح شد، 17 غرفه از نمایندگان چاپخانه های سراسر استان و انواع دستگاه های مدرن چاپ در نظر گرفته شده و به مدت سه روز محصولات ارائه شده را به نمایش می گذارند.

نمایندگانی از چاپخانه های کانی و آزاد سقز، ئامانج دهگلان، افست قروه و نیگاره مریوان در این نمایشگاه محصولات خود را ارائه دادند و بقیه غرفه های این نمایشگاه متعلق به شهر سنندج است.

در اختتامیه این جشنواره که در روز یکشنبه 20 شهریور و در آمفی تئاتر فروردین برگزار خواهد شد توسط هئیت داوران به غرفه ها، صنایع و خدمات برتر نمایشگاه صنعت چاپ تقدیر می شود.

همزمان با اولین جشنواره و نمایشگاه صنعت چاپ کردستان و در راستای برگزاری برنامه های جانبی نمایشگاه در نگارخانه ارشاد اسلامی نمایشگاه کتابی با موضوع های دینی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی و داستانی کودک نیز افتتاح شد.

این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف و تا 25 شهریور ادامه دارد و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، شهرداری سنندج، کتابخانه عمومی استان کردستان و مرکز فرهنگی ولایت برگزار شده است.