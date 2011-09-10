خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: صنعت چاپ و بسته بندی به عنوان یکی از صنایع کلیدی که با همه صنایع فعال موجود در کشور در ارتباط است، نقش فراوانی در اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی دارد. از منظر فرهنگی نیز این صنعت، یکی از زیرساختهای اصلی و کلیدی ارتقای سطح دانایی و افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی افراد به شمار میآید.
اهمیت این صنعت و به ویژه نقش مهم و راهبردی آن در توسعه و رشد صنایع دیگر، ضرورت نگاه علمی، کارشناسی و مدیریتی کارآمد و اثربخش را یادآور میشود.
در حال حاضر، متولی صنعت چاپ کشور ما، دفتر امور چاپ وزارت ارشاد است و چندی پیش هم یوسف افراش سرپرست این دفتر از تدوین یک «نقشه راه» برای این صنعت خبر داده بود که این وعده اخیراٌ با انتشار «سند چشم انداز صنعت چاپ» محقق شد و یادداشت زیر هم نگاهی دارد به اهداف این سند و تا حدی میزان تحقق این اهداف.
در این سند، ماموریت دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، تبدیل صنعت چاپ به صنعتی «چابک، حساس، هوشمند و منعطف نسبت به تغییرات محیطی و نیز پیشبینی تغییرات و ارائه عکسالعملهای متقضی به ویژه در زمانهای بروز بحران با استفاده از ابزارهای فناورانه» اعلام شده است.
فراهم سازی امکانات و قابلیتهای دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی کشور در جهت افزایش نقاط قوت و توانایی مواجهه با تهدیدات محیطی نیز از دیگر ماموریتهای دفتر امور چاپ ذکر شده است.
در سند چشمانداز صنعت چاپ ایران، همچنین هدفهای پیشنهادی برای توسعه این صنعت - با جهتگیری روی توانمندسازی بخش خصوصی و بازتعریف جایگاه این صنعت و صنایع وابسته در نقشه صنعتی کشور و رقابتی کردن فضای کسب و کار - این موارد اعلام شده است:
افزایش سودآوری و بازدهی، افزایش نیروهای ماهر برای صنعت چاپ، افزایش خدمات مشتری در حوزههای نوآوری و ارزش افزوده، گسترش و نهادینه سازی فرهنگ مشارکت در محل کار، افزایش ایمنی، بهداشت و اقدامات زیست محیطی، افزایش چابکی و قابلیت سریع پاسخگویی به تغییرات محیطی در صنعت چاپ، توسعه نوآوری در صنعت از طریق توسعه منابع انسانی دانش محور، ارتقاء باور عمومی جامعه نسبت به قابلیتها و توانمندیهای صنعت چاپ، کاهش تصدی گری دولت در صنعت چاپ و بسته بندی، ارتقاء نقش محوری اتحادیهها به عنوان بازوی عملیاتی و اجرایی دولت.
نقاط ضعف صنعت چاپ کشور
اما بدیهی است که هر گونه برنامهریزی برای آینده بدون شناخت وضع موجود و شناسایی ضعفها، قوتها، تهدیدها و فرصتها نه ممکن است و نه قابل اجرا. در اینجا ضمن توجه به نقاط قوت و در واقع پتانسیلهای صنعت چاپ از قدمت بالای این صنعت گرفته تا ظرفیت بالای تولیدی ماشینآلات و تجهیزات مربوط به آن و نیز صنعت بسته بندی، از سرمایهگذاری بالای بخش خصوصی در این صنعت گرفته تا علاقه فعالان باتجربه چاپ و بسته بندی به ارزشهای این صنعت، تیتروار به برخی از نقاط ضعف و نیز محدودیتهای این صنعت اشاره میشود.
برخی از جدیترین نقاط ضعف حال حاضر صنعت چاپ عبارتند از: تغییر و تحولات زیاد مدیریتی در بدنه تصمیمگیری و اجرایی دولت، نبود نظام جامع آمار و اطلاعرسانی صنعت چاپ و بستهبندی، نبود تمرکز در برنامهریزی فعالیتهای نرمافزاری و سختافزاری صنعت چاپ، تولید در مقیاس اقتصادی نامناسب، نبود مراکز تحقیق و توسعه مناسب برای انجام پژوهشهای کاربردی در صنعت چاپ و بسته بندی، رویکرد سنتی به نظام تولید و توزیع در این صنعت، دانش کمِ نیروی انسانی به ویژه در مواجهه با فرآیندهای نوین، نبود استانداردهای ملی در این صنعت اعم از کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، عدم رعایت حقوق نسلهای آینده در رابطه با حفظ محیط زیست و نبود برنامهریزی راهبردی و عملیاتی در صنعت چاپ.
این در حالی است که هم اکنون فرصتهای بکری برای ارتقای صنعت چاپ کشور فراهم است که از جمله آنها میتوان به اقبال عمومی به صنایع پایین دستی صنعت چاپ به ویژه بسته بندی، ترویج نصفه و نیمه فرهنگ کتابخوانی و روزنامهخوانی در کشور، ظهور نسل جدیدی از متخصصان در صنایع چاپ و بسته بندی، شکل گیری بازارهایی جدید در کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز و افزایش میل به سرمایهگذاری در این صنعت اشاره کرد.
در سند چشمانداز صنعت چاپ ایران، همچنین استراتژیها و برنامههای دفتر امور چاپ برای رسیدن به اهداف مذکور در این سند، به شرح زیر اعلام شده است:
بازمهندسی ساختار دولتی صنعت چاپ و بستهبندی، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای کیفیت و تنوع تولیدات و خدمات صنعت چاپ و بسته بندی، جذب و ارتقای سرمایههای انسانی مورد نیاز، صرفه جویی در مصرف انرژی و رعایت الزامات زیست محیطی، بازاریابی راهبردی محصولات و خدمات فنی و مهندسی صنعت چاپ و بسته بندی، حمایت تجاری و توسعه صادرات در بخش چاپ و بسته بندی که در واقع استراتژیهای بلندمدت را شامل میشوند.
واگذاری صنایع چاپ و بسته بندی تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، ایجاد ساختار رقابتی در بازار و پرهیز از رقابت افراطی، بهبود توانمندیهای تولیدی و مجتمع سازی واحدهای پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، تقویت توانمندیهای احداث واحدهای بزرگ صنعت چاپ و بسته بندی در بخش خصوصی و ارتقاء فناوری زنجیره ارزش افزوده چاپ و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه نیز، استراتژیهای بلندمدت دفتر امور چاپ برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز صنعت چاپ اعلام شده است.
از جمله اقداماتی که از سوی دفتر امور چاپ در این راستا تاکنون پیادهسازی شدهاند و یا در حال عملیاتی سازی هستند، میتوان به تشکیل شورای سیاست گذاری صنعت چاپ کشور، طرح بررسی و بازنگری قوانین و مقررات حوزه چاپ، طرح بررسی ساختار دولتی صنعت چاپ در کشور، طرح شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه چاپ و بسته بندی، تنظیم تفاهمنامههای مشترک همکاری با وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و تشکیل کارگروههای تخصصی مرتبط با موضوع چاپ اشاره کرد.
یکی از نکاتی که در بخشی از این مطلب به صورت کوتاه به آن اشاره شده است، تغییر و تحولات زیاد مدیریتی در حوزه صنعت چاپ بود؛ حدود دو سال پیش جلال ذکایی مدیر دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در پی آنچه خود «بیتوجهی مسئولان رده بالای این وزارتخانه به چاپ» خوانده بود، از سمت خود کنارهگیری کرد، اما نکته مهمتر آنکه از آن زمان تاکنون شخصی به عنوان جایگزین ذکایی به عنوان مدیر دفتر امور چاپ معرفی نشده است و یوسف افراش هم در بیش از 1.5 سال گذشته با حکم سرپرستی، مسئولیت این تنها دفتر متولی صنعت چاپ کشور را بر عهده گرفته است.
بدیهی است تحول در صنعتی مانند چاپ و وعدههایی که در سند چشمانداز این صنعت داده شده، با نبود شخصی مسئول امکانپذیر نخواهد بود و داشتن اختیارات لازم برای صدور پارهای دستورات ضروری در این راستا، از اولویتهای اجرایی شدن صنعت چاپ است.
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کمال صادقی
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